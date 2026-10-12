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旅美好手李灝宇今（12）日清晨搭乘星宇航空JX01航班，從洛杉磯返台。今年李灝宇不僅迎來大聯盟生涯初登場，更繳出單季10轟的亮眼成績，對他而言是棒球生涯中別具意義的一年，也是旅美生涯重要里程碑。隨著球季告一段落，星宇航空今特別準備一份驚喜，以刻有10轟紀錄的客製化「本壘板」紀念禮迎接他回家。自今年初李灝宇與星宇航空展開合作以來，星宇航空一路陪伴他往返台美、征戰球場，球季期間更特別安排家人飛往美國，親臨現場為他加油，見證他站上大聯盟舞台的重要時刻。對長年遠赴異鄉追逐棒球夢想的李灝宇而言，能在重要時刻有家人相伴，無疑是最溫暖的支持。此次返台，星宇航空也以細緻周到的飛行服務讓他在歷經漫長球季後，能以舒適放鬆的方式踏上返鄉旅程。「本壘板」禮物除了象徵每一次踏回本壘的精彩瞬間，更希望為他今年努力打拚的成果留下別具意義的紀念。星宇航空期盼持續陪伴李灝宇迎接每一個挑戰，成為他旅美生涯中最堅實的後盾。