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「小饞」全新推出「小饞大果肉優格飲」，大果肉真的藏不住! 飽滿有層次的嚼感外，滑順優格飲、香濃煉奶與酸甜果香融合，打造清爽不甜膩的美味體驗。推出「草莓煉奶」與「橘瓣煉奶」兩款口味，喜歡「有料系飲品」的消費者絕對不能錯過！透過獨家果肉充填技術，讓每瓶都含有豐富大粒果肉，增添更多口感層次與驚喜。「草莓煉奶」嚴選草莓果肉，將草莓果香與香濃柔順的煉奶風味相互融合，大粒草莓果肉更增添豐富滋味。「橘瓣煉奶」則加入飽滿橘瓣果肉，清新的柑橘果香搭配柔和奶香，酸甜適中，清爽順口。無論喜歡草莓的酸甜香氣，還是偏好柑橘的清新果香，都能找到屬於自己的「有料」享受。「小饞大果肉優格飲」現正於全台各大通路販售，即日起至10月27日於7-ELEVEN推出新品嚐鮮優惠，單件32元、任選兩件59元，趁著新品優惠期間與朋友們美味乾杯！（實際販售品項及優惠資訊依通路公告為準）