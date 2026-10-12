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美商Coupang酷澎積極響應環境部「抗高溫調適行動」，2026年夏季已於多座大型物流中心導入「酷涼專區」（Cool Zone），並持續推動創新的空氣調節系統（HVAC, Heating, Ventilation, Air-conditioning, and Cooling），持續為第一線物流人員打造涼適的倉儲工作環境。作為「Coupang Care 酷澎健康管理與關懷計畫」的核心政策，酷涼專區由 Coupang 酷澎國際級環境安全衛生團隊攜手台灣在地廠商打造，讓第一線人員在作業與休息期間，都能進入專區降溫、迅速恢復體力。今年 7 月，Coupang 酷澎更受邀參與環境部「2026 台日抗高溫大聯盟涼適嘉年華」，將倉儲內的「酷涼專區」以 1:1 比例搬進高雄國立科學工藝博物館現場，透過實景還原展示企業抗高溫的創新實踐。Coupang 酷澎台灣環境安全衛生長 Mark Ross 表示：「酷涼專區的完工與 HVAC 涼風系統的導入，展現了我們對第一線物流夥伴身心健康的重視與深度承諾。面對日益嚴峻的氣候挑戰，Coupang酷澎將持續建構智慧、安全且具備韌性的倉儲環境，不僅落實企業社會責任，更期許能為台灣物流產業樹立面向未來、共好永續的勞動環境標竿。」Coupang 酷澎自去年起於物流中心分階段推動 HVAC 空氣調節系統建置工程。有別於傳統大型倉儲主要依賴整體通風換氣，Coupang 酷澎將 HVAC 技術創新應用於物流場域，在特定工作站點上方 2.5 公尺處設置風管，將涼風直接吹送至人員頭頂上方。透過涼風搭配既有的通風換氣措施，能更有效調節體感溫度至舒適範圍。這種針對個人工作區域進行降溫的做法，除了能更有效降低人員體感溫度，更是兼顧效率與節能環保的改善方式。美商Coupang酷澎7月參與環境部「2026台日抗高溫大聯盟涼適嘉年華」展示物流中心之酷涼專區（Cool Zone），環境部部長彭啓明（左四）親臨體驗並表揚。作為「抗高溫調適對策聯盟」的企業成員之一，Coupang 酷澎亦積極提升第一線人員的熱危害預防識能。今年夏季推出的「夏季熱危害預防」教育週，特別設計七大體驗關卡，引導人員深入瞭解職場熱危害、中暑症狀辨識、應變流程、水分與電解質補充觀念，以及實地熟悉各項降溫設備的位置與正確使用時機。透過有趣的闖關提示，現場物流夥伴得以親身體會不同酷涼設施的運作機制，讓安全防護觀念融入日常工作。Coupang酷澎持續依循勞動部《職業安全衛生法》、《勞動基準法》及《高氣溫作業熱危害預防指引》，配置環境安全衛生專業人員，落實高溫作業管理，包含適當增加休息時間、加強補水提醒及辦理緊急應變教育訓練。倉儲物流中心內均清楚標示飲水機位置，並透過非接觸式製冰機每日供應約200磅衛生安全冰塊，搭配鹽糖及電解質飲品等補給措施，協助第一線物流人員於高溫環境中即時降溫、補充水分，以實際行動守護工作安全與健康。