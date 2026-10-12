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▲曾寶儀（如圖）主持《我們回家吧》系列三季，三季全數獲得金鐘肯定，卻始終與獎座擦身而過。（圖／記者陳明安攝影）

吳宗憲日前證實離婚12年，因在綜藝上與啦啦隊女神艾融互動頻繁，進而傳出緋聞，不過雙方皆否認。今（12）日吳宗憲出席三立金鐘入圍分享會，被問到感情現況笑答目前是「鑽石單身漢」，更幽默對著《我們回家吧3》主持人曾寶儀說：「來我家吧！」笑翻全場。吳宗憲主持的《綜藝玩很大》今年入圍金鐘獎「綜藝節目獎」，今與Lulu（黃路梓茵）、陳漢典、曾寶儀、雷艾美、八弟（蕭志瑋）、黃仕傑等人出席三立金鐘入圍分享會，表示對於得獎抱持「很在乎但不要在意」的態度，更笑說自己學乖了，不再跟評審較真：節目再次入圍，吳宗憲笑說：「今天本來要來討拍、賣慘，說我們有多辛苦。」不過看到曾寶儀主持的《我們回家吧3》，必須全天候錄製，讓吳宗憲直言：「我一直很想給阿寶打電話，我說『來我家吧』。」讓全場聽了笑翻。而吳宗憲恢復單身後，感情現況也引發外界關注，更傳出「新憲嫂」是啦啦隊女神艾融，不過受訪時他則強調現在是鑽石單身漢，並將重心放在事業上。曾寶儀主持《我們回家吧》系列三季，三季全數獲得金鐘肯定，卻始終與獎座擦身而過，第一次入圍時甚至由納豆代表出席。談到這次三度叩關，她坦言確實留有遺憾，也期待在師兄、師姐「加持」下能有機會上台，Lulu則笑說她今年氣很強，有機會親自上台領獎。而回顧五年來走訪34位藝人的故鄉，曾寶儀也感性形容：「是一趟非常豐盛的旅程。」至於《人生幹大事上山吧！台灣隊》則入圍「實境節目主持人獎」、「實境節目獎」，主持人雷艾美也透露心情已逐漸平靜，典禮當天對服裝只有一項要求：「身上的線條可以露，就盡量露。」讓人期待。