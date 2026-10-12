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▲台中自由路商圈主委翁羿琦化身「自由女神」，親自帶著鏡頭走訪糕餅老店、特色美食及會員店家，（圖／商圈提供）

▲董事長翁羿琦化身「自由女神」，親自帶著鏡頭走訪台中最老書店─瑞成書局，（圖／商圈提供）

台中自由路商圈以「糕餅一條街」聞名，近年主動出擊，透過短影音說故事行銷。其中，最大亮點是，商圈管委會主委、陳允寶泉董事長翁羿琦化身「自由女神」，親自帶著鏡頭走訪糕餅老店、特色美食及會員店家，以貼近生活的生動方式，帶領年輕世代重新認識老商圈魅力。短短4個月，影片累積超過10萬次觀看。翁羿琦表示，自由路商圈長期經營「糕餅一條街」形象，過去多透過節慶活動、廣告與文宣吸引人潮，如今嘗試自行企劃、採訪及發布影片，將一次性的活動宣傳，擴大為店家「開箱」與街區介紹，增加商圈在網路上被看見的機會。擔任影片主角的翁羿琦，並未將鏡頭集中在自家糕餅品牌，而是優先走訪其他會員店家，從店內商品、經營特色到老店故事，逐一介紹。商圈希望藉由固定人物帶逛，串起不同店家的特色，讓消費者對自由路的認識不限於糕餅伴手禮。翁羿琦表示，商圈裡有許多經營數十年的老字號，每家店背後都有值得被看見的故事。她以「自由女神」出鏡，是希望有人站出來，成為店家與消費者之間的橋梁，讓新世代有機會認識老店魅力，進而走進街區，慢慢逛、慢慢吃。商圈指出，影片帶來觀看、分享與消費者關注後，也提高店家參與行銷的意願。部分會員從原本配合活動，轉而主動提供故事、商品特色與拍攝素材，讓商圈內容不再只由管委會張羅，而有更多店家共同參與。對自由路商圈而言，短影音是接觸新客群的另一種方式，讓老店有機會在節慶活動之外持續曝光。商圈表示，未來將繼續透過「自由女神」介紹會員店家、街區故事及特色商品，將社群上的關注，逐步轉化為民眾走訪自由路的動力。