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法人看升息短空長多 股市看好科技成長股、大型股、新興亞股

美股進入成長淘汰賽 科技硬體仍是投資主線

亞股伺機而動 聚焦科技、工業、非必須消費

台股多頭延續 優先布局高成長AI供應鏈

今（2026）年第3季雖受通膨升溫、AI變現疑慮影響，全球金融市場呈現高檔震盪，整體經濟展現韌性，基本面、企業獲利與資金動能同步增強，評價面經過回檔修正後回到合理區間。展望第4季，群益投信表示，利率變化仍將牽動市場風險偏好，但隨AI應用加速擴散、企業營運續旺，多頭格局可望延續，短期波動反而提供重新檢視與布局的契機，投資配置上，AI長期成長趨勢仍是核心主軸，可關注先進製程、先進封裝、廠務工程、矽光子、測試介面、PCB/CCL、ASIC及低軌衛星等獲利成長動能強勁族群，以掌握AI發展所帶來的成長紅利。群益環球金綻雙喜基金經理人許書銘表示，中東戰事推升油價並加劇通膨壓力，促使聯準會重啟升息，主要央行也轉趨鷹派，全球進入高利率維持更久的新局面。不過，歷史經驗顯示，升息對股市影響往往呈現「短空長多」，尤其在AI投資週期加速下，全球製造業PMI持續擴張，有助企業營運改善，預期企業獲利的強勁表現可望支撐升息初期的估值修正，待市場消化政策衝擊後，投資焦點仍將回到基本面。許書銘進一步指出，面對經濟發展穩健、貨幣政策轉向的環境，第四季操作仍以股優於債為主，在股市布局上，隨著AI資本支出加速，可鎖定獲利能見度最高的科技成長股、財務體質良好的大型股，以及受惠於半導體超級週期的新興亞股。債券配置上，因應利率環境變化，短債表現相對受惠，可善用具收益優勢的非投等債、新興債建立穩健現金流來源，並強化投組防禦力。群益美國科技巨頭ETF（009824）經理人李晉含指出，雖然市場面臨升息與資金成本提高的挑戰，但企業獲利的強勁增長足以抵銷估值壓力，市場表現依然穩健，今年前3季標普500指數上漲11.8%，屢創新高，同時企業獲利持續上修，使未來12個月本益比從年初的22.2倍降至19.1倍，顯示整體評價仍屬合理。然而，隨著利率走高，市場將更嚴格檢視AI商業化進程、自由現金流與變現能力，市場將進入企業層級的成長淘汰賽。後續可關注債券殖利率、油價走勢，操作上也須留意第四季財測與市場廣度變化。產業布局上，在市場最為關切的AI領域，在模型突破、硬體擴建、資本回收與代理商業化同時發展下，市場注意力形成四層重疊，角度也自能否建成延伸至能否應用、收費並留下現金，現階段來看，市場對接下來最高成長預期仍集中於AI基礎設施，相關硬體獲利可望延續，料為資金匯集之處，非電族群則可留意包括金融、航太與能源，以掌握個股輪動下的投資契機。群益亞太新趨勢平衡基金經理人楊慈珍分析，受惠於全球AI需求殷切，亞洲科技產品出口與資本支出顯著增加，帶動區域今、明兩年GDP年增率上看4.8%、4.7%。雖然地緣政治風險加重通膨壓力，但部分亞太國家已啟動升息並逐步接近本輪利率目標，加上各國推行緩和物價政策，預估後續升息空間有限。從估值來看，目前MSCI亞太不含日本指數本益比僅10.5倍，明顯低於歐美股市，兼具評價優勢與長線投資價值。產業面來看，AI應用拓展帶動AI硬體需求，後續看好具缺貨題材、訂單能見度高，且受惠AI長期成長趨勢的科技、工業、非必須消費產業。操作上可分批布局以待行情發動，同時密切追蹤總經動能以及企業財報變化，以利汰弱留強。群益馬拉松基金暨主動群益台灣強棒ETF（00982A）經理人陳沅易分析，儘管美國聯準會（Fed）立場偏鷹、美債殖利率走升一度影響市場情緒，不過，核心通膨逐步降溫、薪資與物價螺旋上升的風險亦低，長期利率壓力有望淡化。此外，待後續美國期中選舉結果出爐，政治、政策不確定性可望消退，市場焦點也將更回歸聚焦基本面。隨著AI應用需求大爆發，推升相關供應鏈獲利表現，預估今年台股企業獲利成長率上修至40%，明年將再成長25%，不僅進一步強化市場信心，也有助支持台股多頭延續。投資配置上，AI長期成長趨勢仍是核心主軸，可關注先進製程、先進封裝、廠務工程、矽光子、測試介面、PCB/CCL、ASIC及低軌衛星等獲利成長動能強勁族群，以掌握AI發展所帶來的成長紅利。