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購物節3.9億預算爆衝突 綠營喊刪、藍營要求表決

鄭照新、江和樹追問何欣純 競總反嗆：先看預算效益

台中市議會今（12）日進行2027年市政總預算二讀會，3.9億元的台中購物節成為朝野攻防焦點。民進黨市議會黨團要求全數刪除，或將預算刪至1元；國民黨議員則強力反對，雙方一度爆發激烈交鋒，最後黨團協商，決定暫時凍結。未出席議事的台中市副市長鄭照新與民眾黨市議員江和樹，事後要求民進黨市長參選人何欣純表態。何欣純競選團隊回應，與其急著將正常的議會預算審查政治化，不如先了解議員的法定職責、關心這筆預算能為市民創造多少實質效益。中市議會今天進行2027年市政總預算二讀會，多位民進黨議員針對每年編列3億多元的購物節預算提出質疑，認為活動未能有效振興經濟。市議員陳淑華、陳俞融批評，市長盧秀燕年年使用個人肖像為自己宣傳，今年甚至連各局處首長也入鏡，彷彿在拍「畢業照」。相較其他縣市只需數百萬元至1、2千萬元就能舉辦相關活動，台中購物節耗資過高，對庶民經濟的實質幫助卻有限，要求全數刪除預算。民進黨團總召周永鴻表示，購物節每年編列3億多元，這筆經費若用於校舍整修，更有實際效益。他主張將預算刪至1元，保留預算科目，讓下一任市長重新檢視，再決定是否續辦。國民黨市議員賴義鍠則認為，市長透過活動行銷城市並無不妥，並以中央提高準公共托嬰補助、公車廣告由總統賴清德宣傳政策為例，指出政府運用首長肖像宣傳並非台中獨有。無黨籍市議員陳廷秀也認為，購物節帶給民眾抽獎機會與消費回饋，是一種小確幸，即使下一任市長有不同想法，也可以透過追加減預算處理，不應直接刪除預算項目。不過，朝野未取得共識，民進黨議員手持「刪除無效購物節」手板，集體走向市長列席區，市府主管忙著護送盧秀燕離開。綠營議員高喊刪除購物節預算，國民黨議員則回喊「表決啦」！議場氣氛一度緊張，張清照隨後宣布休息協商。經協商後，明年度市府總預算統刪6.2億元，由各科目自行調整，並作成附帶決議，凍結購物節3.9億元預算，待市府於下次會議提出整體規劃專案報告後，下一任市長始得動支。對於購物節預算遭凍結，未出席議事的鄭照新在臉書發文表示，如果台中市民的獎金沒了、購物不再有抽獎，其他城市恐怕會額手稱慶。他並追問，反對黨市長參選人是否支持刪除市民購物獎金。江和樹也要求何欣純「直球面對」，公開說明支不支持購物節預算，將議會預算攻防延伸至市長選戰。何欣純競選總部發言人林俊裕回應，盧秀燕市府近年投入數十億元舉辦購物節、鍋烤節等活動，卻屢遭民眾質疑效益。江和樹未能善盡議員監督市府的職責，反而質疑民進黨議員依法行使預算審查權，形同透過政治操作替市府辯護。林俊裕強調，議員依法審查預算，提出刪減或調整意見，本就是議會正常的民主監督機制，最終仍須由議會審議決定。他反問江和樹，與其急著將正常的預算審查政治化，不如先了解議員的法定職責，也應共同檢視這筆預算究竟能為台中市民創造多少實質效益。