小孟老師分析今（13）日十二星座運勢。
牡羊座：
工作：身份地位提升
感情：打扮性感魅力
財運：投資靜心觀望
牡羊幸運色：紅色
貴人：獅子
小人：天秤
金牛座：
工作：得到老闆關愛
感情：體驗別樣愛戀
財運：資金分散投資
金牛幸運色：粉紅色
貴人：魔羯
小人：金牛
雙子座：
工作：得到上級共鳴
感情：異性緣超級旺
財運：平衡購物支出
雙子幸運色：金色
貴人：雙子
小人：獅子
巨蟹座：
工作：靈感創意不斷
感情：發展一段戀情
財運：把握分析投資
巨蟹幸運色：白色
貴人：雙魚
小人：巨蟹
獅子座：
工作：誤會解釋清楚
感情：遇到心動對象
財運：獲利應憑實力
獅子幸運色：橘色
貴人：金牛
小人：牡羊
處女座：
工作：影響力大提升
感情：桃花旺感情順
財運：理財靜心觀察
處女幸運色：橘色
貴人：天秤
小人：處女
天秤座：
工作：與同事有默契
感情：談情說愛日子
財運：投資眼光精準
天秤幸運色：棕色
貴人：水瓶
小人：天蠍
天蠍座：
工作：指揮權限增加
感情：自然成功結緣
財運：投機希望略增
天蠍幸運色：藍色
貴人：處女
小人：雙魚
射手座：
工作：工作重視細節
感情：有利勇敢示愛
財運：投資理智思考
射手幸運色：卡其色
貴人：射手
小人：魔羯
魔羯座：
工作：受到主管認同
感情：親切態度待人
財運：適合與人合資
魔羯幸運色：綠色
貴人：巨蟹
小人：射手
水瓶座：
工作：合夥關係提升
感情：伴侶幽默開朗
財運：獲利效率提高
水瓶幸運色：卡其色
貴人：天蠍
小人：雙子
雙魚座：
工作：有力人士幫忙
感情：表白的好日子
財運：懷感恩得好運
雙魚幸運色：黃色
貴人：牡羊
小人：水瓶
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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工作：身份地位提升
感情：打扮性感魅力
財運：投資靜心觀望
牡羊幸運色：紅色
貴人：獅子
小人：天秤
金牛座：
工作：得到老闆關愛
感情：體驗別樣愛戀
財運：資金分散投資
金牛幸運色：粉紅色
貴人：魔羯
小人：金牛
雙子座：
工作：得到上級共鳴
感情：異性緣超級旺
財運：平衡購物支出
雙子幸運色：金色
貴人：雙子
小人：獅子
巨蟹座：
工作：靈感創意不斷
感情：發展一段戀情
財運：把握分析投資
巨蟹幸運色：白色
貴人：雙魚
小人：巨蟹
獅子座：
工作：誤會解釋清楚
感情：遇到心動對象
財運：獲利應憑實力
獅子幸運色：橘色
貴人：金牛
小人：牡羊
處女座：
工作：影響力大提升
感情：桃花旺感情順
財運：理財靜心觀察
處女幸運色：橘色
貴人：天秤
小人：處女
天秤座：
工作：與同事有默契
感情：談情說愛日子
財運：投資眼光精準
天秤幸運色：棕色
貴人：水瓶
小人：天蠍
天蠍座：
工作：指揮權限增加
感情：自然成功結緣
財運：投機希望略增
天蠍幸運色：藍色
貴人：處女
小人：雙魚
射手座：
工作：工作重視細節
感情：有利勇敢示愛
財運：投資理智思考
射手幸運色：卡其色
貴人：射手
小人：魔羯
魔羯座：
工作：受到主管認同
感情：親切態度待人
財運：適合與人合資
魔羯幸運色：綠色
貴人：巨蟹
小人：射手
水瓶座：
工作：合夥關係提升
感情：伴侶幽默開朗
財運：獲利效率提高
水瓶幸運色：卡其色
貴人：天蠍
小人：雙子
雙魚座：
工作：有力人士幫忙
感情：表白的好日子
財運：懷感恩得好運
雙魚幸運色：黃色
貴人：牡羊
小人：水瓶
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。