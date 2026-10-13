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小孟老師分析今（13）日十二星座運勢。牡羊座：工作：身份地位提升感情：打扮性感魅力財運：投資靜心觀望牡羊幸運色：紅色貴人：獅子小人：天秤金牛座：工作：得到老闆關愛感情：體驗別樣愛戀財運：資金分散投資金牛幸運色：粉紅色貴人：魔羯小人：金牛雙子座：工作：得到上級共鳴感情：異性緣超級旺財運：平衡購物支出雙子幸運色：金色貴人：雙子小人：獅子巨蟹座：工作：靈感創意不斷感情：發展一段戀情財運：把握分析投資巨蟹幸運色：白色貴人：雙魚小人：巨蟹獅子座：工作：誤會解釋清楚感情：遇到心動對象財運：獲利應憑實力獅子幸運色：橘色貴人：金牛小人：牡羊處女座：工作：影響力大提升感情：桃花旺感情順財運：理財靜心觀察處女幸運色：橘色貴人：天秤小人：處女天秤座：工作：與同事有默契感情：談情說愛日子財運：投資眼光精準天秤幸運色：棕色貴人：水瓶小人：天蠍天蠍座：工作：指揮權限增加感情：自然成功結緣財運：投機希望略增天蠍幸運色：藍色貴人：處女小人：雙魚射手座：工作：工作重視細節感情：有利勇敢示愛財運：投資理智思考射手幸運色：卡其色貴人：射手小人：魔羯魔羯座：工作：受到主管認同感情：親切態度待人財運：適合與人合資魔羯幸運色：綠色貴人：巨蟹小人：射手水瓶座：工作：合夥關係提升感情：伴侶幽默開朗財運：獲利效率提高水瓶幸運色：卡其色貴人：天蠍小人：雙子雙魚座：工作：有力人士幫忙感情：表白的好日子財運：懷感恩得好運雙魚幸運色：黃色貴人：牡羊小人：水瓶