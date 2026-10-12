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▲義大萬聖大遊行吉祥物大義將與民眾合照互動，帶領變裝隊伍行經多個區域，全程總長1,300公尺。（圖／義大世界提供）

「不給糖，就搗蛋！」萬聖節變裝狂歡！義大世界購物廣場將於10月24日舉辦年度「萬聖大遊行」，邀請親子家庭與變裝愛好者盛裝參加，下午3時於精品大道展開萬聖派對，結合吉祥物大義、魔術表演、氣球互動及品牌發送糖果，前300名早鳥報名者還可獲贈摩天輪搭乘券，同日義大遊樂世界還將舉辦義大恐龍萬聖趴。義大萬聖大遊行多年來吸引不少親子家庭及變裝玩家參與，全程行經室內精品大道，不受日曬雨淋影響，讓精心打扮的萬聖造型能保持最佳狀態。大小朋友發揮想像力，展現個人風格，從吸血鬼、巫師、公主到創意十足的奇幻角色。今年遊行路線從A區LB服務台集合出發，吉祥物大義將與民眾合照互動，帶領變裝隊伍接著行經B區、C區等區域，全程總長1,300公尺，館內購物人潮近距離欣賞各式創意裝扮，共同感受萬聖節的熱鬧氣氛。除了盛裝遊行之外，遊行隊伍抵達B區B1羅馬天幕後，將欣賞30分鐘魔術表演、氣球達人帶來30分鐘趣味互動。此外，沿途還有品牌糖果發送，讓大小朋友提著糖果袋，體驗「不給糖，就搗蛋」的節慶樂趣。當日義大遊樂世界下午4時至晚間8時舉辦「2026義大恐龍萬聖趴」，以「骨感恐龍」為主題，結合冥王黑帝斯、十字軍戰士、怪奇氣球小丑及恐龍巡園等特色演出。讓親子家庭從白天到夜晚，都能享受不同的萬聖樂趣，共度充滿驚喜的萬聖假期。