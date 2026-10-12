中央氣象署預報員張承傳表示，周三、周四（10月14日至10月15日）東北季風增強，雙北、花東及恆春半島降雨機率提高，北部、東北部高溫降至28至29度，周五（10月16日）天氣回穩。關島附近熱帶擾動，預計周末增強為今年第29號颱風「薔琵」，路徑將朝琉球以東海域移動後北轉，直接侵台機率較低。

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張承傳說明，本周台灣天氣型態多變，關島附近的熱帶擾動，預計於周末增強為第29號颱風「薔琵」；周三與周四將有一波東北季風增強南下，大台北、東半部降雨機率提高，北部及東北部氣溫也將略為下降，民眾需多加留意最新的天氣變化與沿海氣象資訊。

▲周三、周四（10月14日至10月15日）東北季風增強，雙北、花東及恆春半島降雨機率提高。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲周三、周四（10月14日至10月15日）東北季風增強，雙北、花東及恆春半島降雨機率提高。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
明天各地多雲到晴　薔琵颱風估周末生成

張承傳指出，關島附近的熱帶擾動最快於周四或周五發展為熱帶性低氣壓，並於周末升格為今年第29號颱風薔琵，預估路徑將先向琉球以東海域移動後北轉，雖然直接侵襲台灣的機率較低，但發展過程中仍可能間接為台灣沿海帶來長浪；小熊颱風則是已經抵達日本東南方海面，預計3天內轉化為溫帶氣旋。

張承傳提及，明（13）日各地大多為多雲到晴，僅花東、恆春半島及午後南部山區有零星降雨，北部與東半部高溫約為28至31度，中南部內陸高溫可達34至35度。

▲關島附近的熱帶擾動最快於周四或周五發展為熱帶性低氣壓，並於周末升格為薔琵颱風。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲關島附近的熱帶擾動最快於周四或周五發展為熱帶性低氣壓，並於周末升格為薔琵颱風。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
周三東北季風增強　雙北、花東降雨機率提高

張承傳提醒，周三、周四隨著東北季風逐漸增強，迎風面的天氣將有明顯轉折，大台北地區、東半部及恆春半島的降雨機率顯著增加，其他地區則維持多雲到晴，受東北季風影響，北部與東北部的高溫將略降至28至29度，低溫則變化不大，中南部山區午後仍有局部短暫陣雨發生的可能。

東北季風預計於周五開始減弱，白天起各地氣溫逐漸回升，周末兩天，北部地區高溫甚至有機會飆升至34度，再次展現秋季氣溫起伏劇烈的特徵。中南部地區則維持穩定晴朗的天氣型態，但午後山區仍需注意短暫雨勢，整體天氣型態轉為溫暖偏熱。

▲未來一周氣溫變化不大，各地高溫都上看30度，早晚溫差要稍微注意。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲未來一周氣溫變化不大，各地高溫都上看30度，早晚溫差要稍微注意。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》電玩生活中心擔任記者，文章主題涵蓋家機、手遊、PC等，以生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議題。