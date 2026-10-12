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台中和平區南湖大山日前發生登山救援事件。一名45歲黃姓男子因左腳扭傷受困，經消防局申請空勤直升機成功吊掛送醫；然而，消防局事後調查發現，該名山友因未具備緊急救護能力且未投保登山險，違反地方自治條例，遭依法開罰新台幣2萬元。消防局表示，該名山友進入台中市「特殊管制山域」，卻未依「台中市登山活動管理自治條例」規定具備基本緊急救護能力，亦未投保登山綜合保險。消防局已依規範開立舉發單，依法處以新台幣2萬元罰鍰。消防局特別提醒，山友進入特殊管制山域前，應確認入山入園許可、攜帶定位與通信設備，且隊伍中須有具備救護能力之人員並辦妥保險。此外，山區天候變化多端，若遇身體不適或天候惡化應果斷撤退。消防局強調，山永遠都在，量力而為、平安下山才是登山真正的終點。