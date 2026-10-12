我是廣告 請繼續往下閱讀

沈榮欽：唯一維持不正常的是黨主席鄭麗文

立法院長韓國瑜在國慶致詞後半段突然脫稿演出，高調抨擊總統賴清德、行政院長卓榮泰，甚至警告台灣民主不能被國際社會看成「假民主、真獨裁」。外界分析指出，此舉是劍指2028總統大選，不過加拿大約克大學副教授沈榮欽則認為，韓國瑜是為了年底選舉後，國民黨可能面臨的亂局而熱身。沈榮欽表示，根據目前民調，民進黨有機會在嘉義市、宜蘭、彰化、新竹縣翻轉藍營獲勝，最重要的台北市和新北市則是五五波；如果年底國民黨丟掉雙北，等於大敗，沈榮欽反問：「黨主席鄭麗文會負起政治責任辭職嗎？以鄭麗文的一貫個性，絕對不會請辭。」並大膽預言4種可能說詞。接著，沈榮欽提到，自2024年以來，台灣人首度有了一個正常的國會，只是不知道會不會選舉結束過後，國民黨認為保鮮期已過，又回到群魔亂舞的時代。他示警，選後要有一個相對正常的國會，還要拜託台北市和新北市的選民好好投票了，而這當中唯一維持不正常的是黨主席鄭麗文，仍配合習近平的論調。沈榮欽續指，台中市長盧秀燕過去以為總統提名勢在必得，拒絕出馬競選國民黨主席，卻讓鄭麗文有機會出頭；而韓國瑜政黨立場的國慶發言，說明他也對黨主席有所關注，但其實最積極的還是盧秀燕，只是她鴨子划水，不顯野心。根據《日經亞洲》報導，盧秀燕已經暗中和不少黨籍立委交好，國民黨立委雖然無膽公然反對傅崐萁和翁曉玲，但是也知道盧秀燕是有意大位的實力人物而結盟。沈榮欽分析，盧秀燕接下來將卸任市長，黨主席也成為選項之一。這意謂著，如果國民黨年底選舉表現不佳，鄭麗文會悍拒請辭，國民黨內少不了逼宮和內鬥，但這一切不是為了黨主席，而是2028總統大選的前哨戰。