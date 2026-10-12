知名平價網路女裝品牌「LOVFEE」驚傳倒閉，員工都在網路上發文爆料，表示公司發不出薪水，也讓顧客擔憂儲值金拿不回來，實際查看品牌官網，發現首頁多款上衣、長裙及外套均顯示「SOLD OUT」，聯繫官方線上客服也暫未獲得回應。對此，《NOWNEWS》今日新聞記者致電門市獲得回應，店員則表示，相關消息仍以公司公告為主。
知名女裝驚傳倒閉！門市最新回應
LOVFEE以平價網路女裝受到消費者關注，主打以愛與自由的全新風格，以清新的視覺感受時尚氛圍。除了經營線上購物網站，LOVFEE在台灣也設有實體百貨門市。有民眾近日在Threads發文指出，才剛入秋，女裝品牌LOVFEE卻已許久未推出新品，官方臉書最後一篇貼文停留在9月30日，讓她不禁好奇品牌發生了什麼事。
不久後，就有員工在Threads爆料，公司當天找來律師告知，「因財務和營運問題，公司確定倒閉，薪水真的發不出來，我也還有剩儲值金」。也有其他員工發文抱怨，公司傳出倒閉、薪水發不出來的消息，令她更加氣憤的是，老闆始終沒有出面說明或給出交代。
實際查看LOVFEE的官網平台，也顯示多款商品售完，只剩下零星商品可選購。因此相關貼文引發關注，不少女性消費者表示，日前到門市消費時，店員不斷推銷儲值金，但官網不僅沒有新品上架，許多商品也售罄未補貨，門市貨架更出現不少空位，讓她們擔心品牌若真的倒閉，先前儲值的金額恐怕無法取回。
對此，《NOWNEWS今日新聞》記者致電LOVFEE台北中山店，但電話無人接聽。隨後改撥LOVFEE台北新光三越信義A11門市，店員則回應，詳細情況仍須等待公司公告。
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LOVFEE以平價網路女裝受到消費者關注，主打以愛與自由的全新風格，以清新的視覺感受時尚氛圍。除了經營線上購物網站，LOVFEE在台灣也設有實體百貨門市。有民眾近日在Threads發文指出，才剛入秋，女裝品牌LOVFEE卻已許久未推出新品，官方臉書最後一篇貼文停留在9月30日，讓她不禁好奇品牌發生了什麼事。
不久後，就有員工在Threads爆料，公司當天找來律師告知，「因財務和營運問題，公司確定倒閉，薪水真的發不出來，我也還有剩儲值金」。也有其他員工發文抱怨，公司傳出倒閉、薪水發不出來的消息，令她更加氣憤的是，老闆始終沒有出面說明或給出交代。
對此，《NOWNEWS今日新聞》記者致電LOVFEE台北中山店，但電話無人接聽。隨後改撥LOVFEE台北新光三越信義A11門市，店員則回應，詳細情況仍須等待公司公告。