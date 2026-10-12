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日本職棒（NPB）北海道日本火腿鬥士隊與西武獅隊，今（12）日進行高潮系列賽（CS）首輪關鍵G3「生死戰」，「台灣至寶」孫易磊在第7局領先時登板中繼，主投2局無失分，被敲出1安，送出4次三振、1次保送，最快球速154公里，替球隊守住領先。最終火腿隊以4：1擊退西武隊，完成系列賽「讓1追2」，成功晉級洋聯高潮系列賽決勝輪，將碰上洋聯優勝福岡軟銀鷹隊。火腿隊與西武隊在高潮系列賽前2戰戰成1勝1敗，今日雙方進行關鍵G3「生死戰」。火腿隊在2局上先發制人，郡司裕也、雷耶斯（Franmil Reyes）以及野村佑希串聯安打，助隊先馳得點，取得1：0領先。4局上萬波中正從武内夏暉手中敲出陽春砲，將比分改寫成2：0。5局上火腿隊攻勢再起，山縣秀擊出二壘安打，並藉由推進以及奈良間大己的高飛犧牲打替火腿隊攻下第3分。5局下西武隊展開反攻，奈文（Tyler Nevin）、長谷川信哉敲安，外崎修汰選到保送，西武隊攻佔滿壘，源田壯亮敲出右外野飛球形成高飛犧牲打，西武隊追回1分，以1：3落後。7局上火腿隊添加保險分，野村佑希敲出二壘安打，隨後靠著犧牲觸擊以及暴投攻下火腿隊第4分。7局下孫易磊登板中繼，先用招牌變速球三振長谷川信哉，再用154公里速球讓平澤大河擊出二壘飛球出局，最後對外崎修汰投出單局第2次三振，僅用12球就完成3上3下。8局下孫易磊續投，用153公里速球三振源田壯亮，但被渡部聖弥敲出安打，又保送卡納里奧（Alexander Canario），面對一、二壘得點圈危機，孫易磊先三振滝澤夏央，再讓小島大河擊出外野飛球出局，有驚無險化解危機，守住火腿隊3分領先。9局下孫易磊退場，柳川大晟登板「關門」，抓下最後3個出局數，火腿隊以4：1擊退西武隊，完成系列賽「讓1追2」，成功晉級洋聯高潮系列賽決勝輪，將碰上洋聯優勝福岡軟銀鷹隊。