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▲ 蔣萬安（如圖）陣營表示，對於主辦單位預擬的規劃均完全尊重。（圖／資料照）

即將由TVBS與三立電視共同舉辦的2026 年台北市長候選人電視辯論會，今（12）日下午舉行會前會，由兩家電視台邀請蔣萬安、沈伯洋陣營代表與會，共商辯論會流程及細節，但因仍有部分議題懸而未決，所以尚未達成共識。沈陣營認為，在討論這場辯論會的細節之前，必須先確認到底要辦幾場辯論會；蔣陣營則表示應該先把第一場的時間及執行細節確認並舉辦完畢後，才能再討論其他的問題。今天的會議中，沈伯洋陣營代表針對辯論會一共要舉辦幾場，請蔣萬安陣營先予確認；但對方代表表示，今天會議既然由兩家電視台邀請，就應該尊重主辦單位，先就第一場辯論會的細節予以討論並作成決議。另外蔣陣營也強調，對於主辦單位預擬的規劃，包括建議舉辦日期、辯論會時長、辯論流程、交叉詰問環節、媒體提問程序等，均完全尊重，沒有任何意見，相信兩家電視台的專業能力，一定能把這場辯論會辦好。不過，沈伯洋陣營則認為，在討論這場辯論會的細節之前，必須先確認蔣陣營到底要辦幾場辯論會？唯有如此，他們才能規劃在不同場次的辯論會要針對哪些主題展開激辯。如果蔣陣營對此不予回應，他們連第一場辯論會的日期也都無法確認。但蔣陣營說，他們對辯論會不預設任何前提，但認為應該先把第一場的時間及執行細節確認並舉辦完畢後，才能再討論其他的問題。由於雙方陣營對此議題無法達成共識，會議進行一個多小時後，決定都把議題再回自己陣營討論，兩陣營與兩家電視台都約定儘早舉行第二次會議，繼續推進這場盛會，以提供所有關心台北市長選戰的選民最豐富的資訊。