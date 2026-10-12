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晶圓代工龍頭台積電（2330）將在10月15日（週四）舉行第3季法說會，市場關注法說會釋出的訊號，根據分析師的預估，台積電第三季淨利可能達新台幣7,463億元。根據路透報導，身為全球最大先進 AI 晶片製造商的台積電，受惠於科技業基礎設施支出大幅成長，本季獲利可望連續第六個季度創下新高。分析師指出，市場對台積電的 AI 晶片製造產能及其先進封裝技術 CoWoS 的需求依然強勁。作為輝達（Nvidia）與蘋果（Apple）的核心供應商，台積電已躍升為亞洲市值最高的企業，並屢創歷史新高。目前其市值達到約 2.1 兆美元，幾乎是南韓競爭對手三星電子（Samsung Electronics）的兩倍。根據倫敦證券交易所集團（LSEG）SmartEstimate 彙整 16 位分析師的預測，預計台積電週四公布第三季淨利成長將達 65%，達 7,463 億新台幣（約 234 億美元）。只要單季淨利超過 7,065.6 億新台幣，即創下台積電歷史單季新高，同時也將是連續第 11 個季度實現獲利成長。上週四公布的第三季合併營收年增 50%，不僅優於市場預期，亦刷新歷史紀錄。摩根士丹利（Morgan Stanley，大摩）分析師詹家鴻（Charlie Chan）在 10 月 6 日發布報告表示，受惠於 3 奈米晶片強勁需求帶動，預期台積電將把全年營收成長目標，從原先預期的「40% 以上」上調至「40% 中低區間（40% 至 45% 左右）」。此外，台積電正投資 2,650 億美元於美國亞利桑那州建置晶片廠，其中包含今年 7 月宣布追加的 1,000 億美元投資計畫。路透 9 月曾報導，台積電正評估赴美國德州進行投資的可能性。特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）上週亦表示，旗下公司將興建並營運「Terafab」AI 晶片園區，而台積電未來可能分租其中部分設施。分析師預計，台積電將在本次法說會中回應有關德州潛在擴廠計畫的提問。大摩在報告中指出，考量到客戶需求不斷增長，以及亞利桑那州廠區空間可能在五年內飽和，赴德州擴廠未來可能具備必要性。在今年 7 月的法說會上，台積電已將今年的資本支出預算，從原先預測的高點 520 億至 560 億美元，調升至 600 億至 640 億美元。然而，晨星（Morningstar）資深證券分析師Phelix Lee則認為，鑑於亞利桑那州部分規劃中的晶圓廠仍待興建，台積電進軍德州的急迫性有限。他表示，德州長期累積的半導體生態系與人才庫，是 2030 或 2040 年代進行長期擴產計畫的好選擇。這也可能是用來應對美國潛在貿易與其他政策威脅的方法。