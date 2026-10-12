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▲沈玉琳在重啟人生系列講座中，分享疾病、事業起伏與人生選擇，累計吸引逾2000人參與。（圖／主辦單位提供）

「活著的動力，是絕不讓我老婆改嫁！」藝人沈玉琳談起抗癌歷程，仍不改幽默本色。錠嵂保險經紀人今年夏天舉辦「沈玉琳的重啟人生」系列講座，邀他分享疾病、事業起伏與人生選擇，累計吸引逾2000人參與，日前也釋出精華影片，讓更多人看見笑聲背後的生命體悟。走過病房與治療歷程，沈玉琳感受到，人生未必按照原定腳本前進。重大疾病突然發生，改變的不只是患者的生活，家人也可能同時面對照顧責任、收入中斷與日常支出，原有的工作及家庭安排，都得重新思考。講座從個人經驗延伸到家庭風險準備。錠嵂保經表示，保險不能阻止疾病，也無法取代醫療，但符合需求的保障，有助於減輕風險發生時的財務衝擊，讓患者與家人在治療、照顧及生活安排上保有更多選擇。隨著結婚、生子、購屋、轉職，以及父母進入高齡階段，家庭責任與財務需求也會改變。業者指出，過去購買的保單未必完全符合目前生活，定期檢視的重點，是先了解已有的保障，再確認是否有需要調整之處。錠嵂保經建議，民眾可整理現有保單，盤點醫療、癌症、重大疾病、失能、壽險及長期照顧等保障，確認給付條件、保障範圍與保費負擔是否符合家庭需求。保單健檢並非一味增加投保，而應依實際需要與經濟能力評估；實際保障及給付，仍以商品條款與保險公司核保規定為準。除了疾病帶來的轉折，沈玉琳從電視節目幕後製作人轉往幕前的經歷，也成為講座另一個焦點。他曾面對環境變動與事業低谷，之後重新建立職涯舞台，分享在人生不同階段尋找方向的經驗。錠嵂保經表示，這類經歷也呼應部分轉職及重返職場者的處境。保險經紀相關工作需要傾聽、分析、溝通與持續學習，公司透過專業培訓、數位工具及後勤支援，協助不同背景的新進人員建立保險知識與服務能力。從抗癌到職涯轉換，這場講座將「重啟人生」帶回具體的生活課題：當疾病或工作變動打亂原有計畫，如何重新安排家庭責任、財務與未來，也需要及早準備。