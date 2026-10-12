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什麼工作看起來窮卻超賺？「市場攤販」狂被點：賣到買地蓋房

▲有網友發問「什麼職業表面上很窮，實際上非常賺」引發話題，貼文累積百萬人瀏覽。（示意圖／記者顏真真攝）

「市場攤販」被最多人提及是隱形富翁

▲「市場攤販」被最多人點名是隱形富翁，有民眾透露朋友賣到買地蓋房子，家中還有六個車位。(圖/記者吳翊緁攝)

回收業根本隱形富豪！過來人爆料：身價早破億了

「回收業」也被許多人點名

▲「資源回收業」被指賺很大，有民眾提到，認識的人正經營資源回收業，將賺到的錢全部拿去投資，目前身價累積6億至8億。（圖／取自pixabay）

年薪百萬不是夢！「技術工人」月賺7萬起跳：都是辛苦錢

「技術工人」亦被指高收入

▲「技術工人」也被點名，部分技術工月薪可破7萬元，年薪算下來突破百萬不是問題。（示意圖／取自Pexels）

高薪且待遇好的工作是人人渴望的，提到台灣的高薪行業，通常會聯想科技業或醫療業等，但，根本是台灣隱形富豪。日前有網友在Threads發問，表示「什麼職業表面上很窮，實際上非常賺」，短短一句話瞬間引發社群討論，至今已累積超過239萬人瀏覽，超過5.5萬人按讚，更有破千人一起討論。在眾多留言中，，「朋友爸媽在市場賣海帶，一個月淨賺50萬」、、「攤販，尤其是早市也擺，黃昏市場也擺那種，一天賺2個檔次的」。其中有一名前銀行員工提到，，「雖然錢都髒髒，但他們人都很親切，還會送我們菜」。除了市場攤販以外，，「回收業，你以為那一車一車髒髒的都垃圾，認真看才知道全部都是錢」、「資源回收商，我小時候都覺得撿回收的很辛苦，需要幫忙，後來發覺需要幫忙的人其實是我」。更釣出民眾分享，強調；也有人提到，親戚就是從事回收業，家中金流龐大，「是億來億去」。值得一提的是，，認為「大部分技術工吧，看起來幾天沒換衣服超級髒，實際一問薪水比你我都高」，更有人提到部分雖然市場攤販、資源回收業、技術工人都被點名是隱藏富豪，但3大行業都被認為是賺辛苦錢，市場攤販幾乎全年無休且工時極長、資源回收業還得忍受環境髒亂、氣味重的環境，傳統技術工則得付出大量體力，完全是靠身體與專業技術硬撐來的辛苦錢。只能說每個行業都有不為人知的辛苦，並非輕輕鬆鬆就能致富。