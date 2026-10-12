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外交部多處駐外館處的資訊資產管理系統疑似含有中國原始碼，台北地檢署指揮調查局新北市調查處追查後，懷疑安和科技透過其他公司名義投標、修改軟體介面等方式取得採購案，3年標案金額合計約2000多萬元。檢調今（12）日兵分10路搜索相關公司及負責人住居所，並約談4名被告到案，晚間陸續移送檢方複訊。據了解，這起案件源自外交部去年12月的例行資安檢查，稽核人員發現，已部署於多處外館的資訊資產管理系統，疑似涉及中國軟體原始碼，因而啟動調查程序。檢調後續追查軟體來源、投標流程及相關業者之間的合作關係，釐清採購過程是否涉及違反政府採購法。檢調掌握的線索指出，安和科技呂姓負責人早年曾與中國廣州、從事內網安全業務的溢信科技合作開發IP-guard軟體，該系統具備端點安全及檔案加密等功能。檢調懷疑，相關軟體原始碼來自中國，之後疑似經過重新包裝，再透過坤侑科技出名投標，取得外交部2023年至2025年間的資訊資產管理軟體採購標案；鎰威科技則被指涉嫌協助調整使用者介面並提供維護服務。為釐清各公司在採購案中的角色，專案小組今日展開搜索，範圍涵蓋安和科技、坤侑科技、鎰威科技等3家公司，以及相關負責人的住居所，共計10處。檢調並約談安和科技呂姓負責人、坤侑科技江姓負責人、坤侑科技詹姓業務代表，以及鎰威科技吳姓負責人等4名被告，另有數名證人接受調查。全案朝違反政府採購法等方向偵辦，相關人員晚間陸續移送複訊。從公開的企業資料來看，安和科技主要提供端點安全、文件加密及企業內部資訊防護服務，宣稱具備超過10年的專案導入經驗，服務範圍涵蓋國內外客戶，並針對不同產業需求提供安全管理方案。由於本案涉及的軟體曾安裝於我國多處外館，原始碼來源及採購過程是否符合規範，已成為檢調單位的調查重點，有待進一步釐清相關責任。