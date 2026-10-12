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此役雙方不出賽名單，兄弟為勝騎士（Mario Sanchez）、魏碩成、伍立辰、謝榮豪；獅隊林詔恩、陳重廷、獅帝芬、邱浩鈞。

中華職棒37年季後挑戰賽G4「生死戰」今（12）日於台中洲際棒球場點燃戰火，由中信兄弟交手統一7-ELEVEn獅。賽前練球時，兩軍氣氛截然不同，連勝的獅隊顯得熱絡放鬆，連敗的兄弟則格外嚴肅冷靜。兄弟總教練平野惠一在練球結束後並未馬上受訪，神情緊繃且一度閉門開會；獅隊主帥林岳平則神色自若。此役雙方打線雙雙變陣，兄弟由詹子賢、陳俊秀重返先發，曾頌恩、岳東華從板凳出發；獅隊則由林子豪重回打線，朱迦恩退居替補。獅隊前役以4：2力克兄弟，硬是將系列賽逼出最終G4「生死戰」。昨晚賽後聯盟並未公布先發投手，今日賽前練習結束後兩隊依舊持續「蓋牌」。賽前兩隊氛圍形成強烈對比，連拿2勝的獅隊在熱身時笑聲不斷、士氣高昂；吞下2連敗的兄弟全隊則顯得格外專注、安靜。主隊兄弟練球告一段落後，總教練平野惠一並未立刻現身，而是直接走入更衣室與教練團召開閉門會議，期間他一度準備受訪卻又轉身折返，媒體在場外等候約20分鐘後，平野才結束會議接受採訪。與平時幽默受訪的模樣相比，平野今日神情明顯嚴肅且緊繃，在向媒體宣布打線時，甚至一度口誤念錯選手棒次順序。此役兄弟打線做出微調，由老將陳俊秀、詹子賢拉上先發，前幾戰的主力岳東華、曾頌恩則在板凳待命。談到打線大幅變動的考量，平野僅低調表示，「這是戰略考量。」至於投手名單，兄弟並未將陣中3名洋投全部列入出賽名單。相較於平野的嚴肅緊繃，獅隊教頭林岳平受訪時則顯得神態自若。獅隊本系列賽連續4戰端出不同打線，此役朱迦恩從板凳出發，林子豪重回先發，小將林培緯則續扛第4棒重任。餅總表示，「最好的陣型大概就是這樣輪替了。鏞基已經『沒電了』，培緯近況表現不錯，就讓他持續上場。」談到球隊面對生死戰的氣氛，餅總笑說，「我們團隊氣氛一直都很好、沒有變過，就是希望選手能好好享受這種高張力的季後賽氛圍。」他也強調，無論今晚最終勝負如何，「希望雙方這戰都能帶著激情，全力搶下勝利。棒球比賽終究會有輸贏，我們既然全力拚搏了，就坦然面對比賽，接受最後的結果。」第一棒：張仁瑋第二棒：張士綸第三棒：陳俊秀第四棒：王威晨第五棒：詹子賢第六棒：宋晟睿第七棒：江坤宇第八棒：黃韋盛第九棒：高宇杰先發投手：鄭浩均第一棒：邱智呈第二棒：林佳緯第三棒：陳傑憲第四棒：林培緯第五棒：潘傑楷第六棒：林子豪第七棒：陳聖平第八棒：陳重羽第九棒：林泓弦先發投手：布雷克