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政府頒發獎金2040萬 預留保送管道

2026年國際技能競賽日前於中國上海圓滿落幕，我國勇奪3金、3銀、7銅及30優勝，團隊總成績在68個參賽國中名列第3。勞動部今（12）日舉辦頒獎典禮，行政院長卓榮泰嘉勉載譽歸國的技能國手，並向一路陪伴國手走過培訓及競賽歷程的裁判長、指導老師、培訓團隊、家人及各界夥伴表達感謝，共同分享台灣技能人才在國際舞台締造佳績的榮耀。國際技能競賽每2年舉辦1次，是全球重要的職業技能競賽，也是各國青年技能好手展現專業、相互交流的重要舞台，被譽為「技能界的奧林匹克」。本屆我國共選派53位國手參加47個職類，與來自世界各國及地區的頂尖技能好手同場競技，最終獲得43個職類獎牌，團隊總積分名列全球第3，較上屆第4名再向前邁進。卓榮泰今表示，國手們在這項技能界的奧林匹克競賽中，能夠與全球高手如雲的技能人才一起競爭，讓國際對我們刮目相看，本屆賽事政府總共頒發2,040萬元獎金，鼓勵選手跟培訓團隊。同時，勞動部提供國手們申請免試取得技能檢定術科成績及技優保送管道，讓大家進入大專院校，繼續學習更多的技能。未來政府在培植技能人才上面的支持，會比現在更加大力道，政策也會更完整。勞動部長洪申翰表示，各位國手長時間的努力跟累積，絕對不是一面獎牌就能定義。能夠站上世界技能競賽的舞台，本身就已經經過非常多考驗；比賽雖然有名次，但國手這一路練出來運用專業來解決問題，在面對壓力與突發狀況把事情做好，這都是真正能夠帶著走的能力。勞動部為表揚國手長期投入培訓並在國際競賽展現專業實力，依《技能競賽實施及獎勵辦法》頒發獎金，本次競賽核發選手獎金共計1,330萬元、培訓團隊獎金710萬元，總計2,040萬元，鼓勵國手及培訓團隊持續精進專業，並將國際賽場累積的經驗與技術傳承延續，為台灣培育更多優秀技能人才。