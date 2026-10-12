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▲20歲就有47億！ 川普幼子巴倫「靠幣致富」（圖／路透社／達志影像）

代幣銷售稅後收入：約3,800萬美元（約新台幣12.1億元）

穩定幣USD1相關權益：約3,400萬美元（約新台幣10.8億元）

與上市公司Alt5 Sigma的合作交易：約4,100萬美元（約新台幣13億元）

尚在鎖定期的WLFI代幣：約4,500萬美元（約新台幣14.3億元），已大幅折價

美國總統川普的么子巴倫（Barron Trump）才剛滿20歲，就已被《富比士》（Forbes）列入億萬富豪話題圈。該媒體在2025年10月估算，他的身家約1.5億美元（約新台幣47.7億元），但這個數字是估值，不是帳戶裡的現金。巴倫的觸角已伸向加密貨幣、房地產與消費品三個領域，外界關心的是：哪些真的在賺錢？據《富比士》拆解，巴倫的身家幾乎都來自川普家族參與的加密貨幣平台「World Liberty Financial」（簡稱WLF）。家族旗下的DT Marks DEFI公司最初拿到225億枚WLFI代幣，還握有平台扣除成本與準備金後75%的相關收入權益。平台文件也顯示，該公司持有WLF Holdco約38%股權。巴倫的1.5億美元怎麼算出來？《富比士》假設川普持有DT Marks約70%，其餘30%由三個兒子均分，巴倫因此約占10%。這是外界的推估，並非巴倫本人公開申報的資產。按《富比士》的估算，其中可歸納為四塊：整體來看，目前只有加密貨幣這一塊有具體的獲利推估，而且全都是《富比士》的估算。其中代幣銷售所得，是相對接近「已入袋」的部分。USD1的收益更要看條件：業界推算USD1每年可能帶來6,000萬至8,000萬美元（約新台幣19億至25.4億元）的利息收益，但這只是估算，前提是主要持有者不贖回。鎖定中的代幣則是帳面財富，能不能變現、變現多少，要看解鎖時間與市價。加密市場波動劇烈，這個估值很可能已經縮水。據《財星》（Fortune）報導，WLFI在2025年9月創下約0.46美元的高點，到2026年4月已跌到約0.08美元，跌幅約82%。《富比士》估算時，代幣價格約在0.20美元。如今價格已大幅低於當時，1.5億美元的數字難以直接沿用。在加密貨幣之外，巴倫的嘗試目前都看不出獲利。2024年7月，他與友人成立房地產資本公司，鎖定豪宅與高爾夫球場等高端案件，但公司為避開大選期間的媒體焦點，很快就解散，沒有公開的投資成果。消費品方面，美國證券交易委員會（SEC）文件顯示，巴倫擔任Soulstice Inc.的董事。這家公司完成100萬美元（約新台幣3,180萬元）私募，推出主打鳳梨椰子口味的有機瑪黛茶能量飲料品牌SOLLOS。一箱12罐定價39美元（約新台幣1,240元），連帽外套周邊95美元（約新台幣3,020元）。品牌在2026年5月至6月間上市，目前沒有公開的營收或獲利數字，現階段談不上賺錢。除了生意，巴倫也在父親的政治路上發揮影響力。川普曾公開表示，自己對加密貨幣的認識來自兒子，巴倫據報導有多個加密錢包，也成為WLF的共同創辦人。2024年大選期間，他還建議父親上Joe Rogan、Theo Von等熱門Podcast，藉此接觸年輕男性選民，川普事後也公開稱讚這項策略。不過，SOLLOS的定價在網路上引發討論，有消費者批評偏貴，質疑是在消費家族名氣。加上WLF本身一直有利益衝突的質疑，外界也在看，這些事業的價值，究竟有多少來自經營能力，又有多少來自「川普」這個姓氏。