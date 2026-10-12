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轉投資：大世科9月營收翻倍成長 精英前9月維持正成長

大同今（12）日9月營收36.87億元，年減13.29%；累計前9月營收362.50億元、年減2.13%。 大同表示，9月電力事業群營收7.02億元，主要受到客戶交貨排程及部分產品訂單量影響。重電設備因銷貨配合現地安裝時程調整影響營收認列；電纜業務則受到去年同期高基期及部分高壓訂單尚未達交貨階段影響。大同指出，將持續掌握國內電網強韌、能源轉型及產業用電升級需求，推進電力設備與系統整合業務。不過，轉投資事業表現亮眼，大世科9月營收達7.13億元，年增123.98%，受惠於專案認列及業務進展；累計前9月營收43.47億元，年增24.43%。精英電腦9月營收13.07億元；累計前9月營收151.43億元，年增4%，展現電子資訊事業的營運韌性。面對AI運算需求快速發展，大同積極整合旗下電力設備、能源管理與資通訊技術，日前正式發表模組化AI資料中心解決方案「TTG AIDC CUBE」，以「從電網到算力」一站式整合為核心，產品發表後，已有客戶積極接洽，針對模組化部署、電力配置及AI算力基礎建設等需求展開交流，展現市場對快速建置AI資料中心解決方案的關注。大同指出，集團未來將持續發揮電力設備與資通訊整合優勢，一方面深化重電、電纜、能源系統等核心業務，另一方面結合大世科等集團資源，積極推進潛在客戶合作機會，拓展AI資料中心、智慧能源與海外電力基建商機，為中長期營運注入成長動能。