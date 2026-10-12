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台北市士林北投區市議員候選人陳怡潔指出，台北市政府高喊打造青年創業友善城市，由青年局推出「青年創業共享空間租賃補助」，協助創業初期青年降低辦公空間租金負擔，但補助經費連續兩年都在6月就因用罄而關門，影響到該年度職場新鮮人的創業權益，呼籲青年局應該檢討並提出因應作為。陳怡潔指出，台北市青年局是2024年6月1日正式成立，肩負青年多元參與、職涯發展及國際接軌等政策任務，其中青年創業更是職涯支持的重要一環，原本由產業局辦理的「臺北市青年創業融資貸款」移給青年局，不是換一個窗口、換一塊招牌而已，而是要站在青年人生與職涯發展角度，重新檢視青年創業從構想到落地究竟缺少什麼。陳怡潔說，青年局成立後第一個完整年度的114年度預算，在「青年發展」項下，將「青年創業及參與國內綜合策展、國際展覽相關補助」合併編列500萬元，並未將「青年創業共享空間租賃補助」單獨列出預算額度，結果當年度補助不到半年便告用罄，青年局自2025年6月2日起停止受理。陳怡潔說，照理說115年度預算編列時，市府已經有前一年「6月就沒錢」的經驗，應該可以重新估算需求，沒想到編列115年度預算時依舊只編500萬元，不僅總額沒有增加，共享空間租賃補助也依舊沒有獨立編列，結果同樣的情況再度上演，青年局在今年5月28日就公告共享空間租賃補助經費即將用罄，6月16日起停止受理。陳怡潔批評，每年下半年正是大專院校青年畢業，開始嘗試創業，最需要政策支持之際，補助大門卻已關上，市府明知需求超過供給，制度和預算配置卻沒有跟著調整。陳怡潔說，第一年執行到6月就沒錢，可以說是需求低估，但第二年的預算編列額度與方式卻都未調整，結果就是重蹈覆轍，讓創業夢落空。青年局在青創政策中強調將「主動走進校園」，協助校園創業提案在台北落地，並認定創業初期青年最缺乏的就是「資金、行銷及人力」，但預算編列卻未與時俱進，讓協助青創成為空中樓閣。陳怡潔建議，青年局應建立「連續提前用罄」預算檢討機制，未來也應追蹤青年取得資源後的營運狀況，並持續輔導，檢討政策是否真正降低創業門檻，適時調整，讓青年創業支持更完善。