他是道奇隊的『頂梁柱』，成績足以媲美柯法斯（Sandy Koufax）、派提特（Andy Pettitte）與邦加納（Madison Bumgarner）等人。

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山本由伸季後賽成績超神 成績比肩3大傳奇名將

他是道奇隊的中流砥柱。考慮到時代的不同，他在過去3年間留下的成績，63局投球、防禦率2.14、58次三振、13次保送，足以媲美柯法斯、派提特或邦加納等傳奇投手的精彩表現。

怪物般的投手！外媒如此形容山本由伸

洛杉磯道奇今（12）日1：2不敵密爾瓦基釀酒人，國聯冠軍賽首戰落敗，將希望寄託於明戰先發投手山本由伸，美國媒體《True Blue LA》報導中提及他在分區系列賽精彩發揮外，《今日美國》則聚焦他至今生涯3年來季後賽之鬼表現，投球數據比肩3大傳奇名投，「山本由伸歷經去年世界大賽中0日完美發揮，助隊奪下二連霸之後，今年國聯分區系列賽，再度於第3戰先發，最終繳出7局失1分、4安打、1保送與10K成績，表現力壓勇士王牌塞爾（Chris Sale），幫助道奇挺進國聯冠軍賽。《今日美國》專欄作家蓋布・拉克奎斯（Gabe Lacques），針對山本由伸表現指出：「柯法斯是道奇50年代至60年代的王牌左投，率隊奪下3座世界大賽冠軍，生涯季後賽累積8場出賽含7場先發，豪取4勝3敗、防禦率僅0.95，派提特和邦加納則是近代最具代表性的季後賽投手之一。《FanGraphs》記者莫莉・奈特（Molly Knight）也在自己的電子報中，將山本由伸形容為「無論在任何球數下，都能將6種球路投進好球帶，而且連汗都不流一滴，在季後賽簡直就像個怪物般的投手。」