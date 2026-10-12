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緬懷師生情緣被譽為「台灣金融教母」的前遠東商銀董事長、台灣金融研訓院董事長侯金英逝世周年，身為侯金英學生的中央銀行總裁楊金龍今（12）日出席「侯金英董事長紀念論壇」致詞時，憶起師生緣一度哽咽，除感恩侯金英的先生、央行前總裁梁國樹當年的提攜，更感念兩人讓台灣金融持續進步，為金融人才造就更寬廣的舞台。侯金英的父親為台南幫「祖師爺」侯雨利，先生則是前央行總裁梁國樹，她人生一甲子時間都奉獻給台灣金融業，在政大財稅系及銀行系教書更長達36年，包括中央銀行總裁楊金龍、前金管會主委黃天牧、曾任財政部長呂桔誠等都是她的學生，在金融圈可說是桃李滿天下，也被視為台灣最重要金融領袖推手，於2025年10月3日辭世，享耆壽94歲。楊金龍今日出席「侯金英董事長紀念論壇」，一同追思、緬懷侯金英。他說，這不只是一場紀念，也是老朋友、老同學、老學生聚在一起，說說我們記得的侯老師，談談她留給我們的精神與傳承。他曾經是侯金英在政大銀行系的學生，大四那一年，她還擔任導師。對楊金龍而言，她不只是金融界令人敬重的前輩，更是曾經教導我、培育他的老師。不僅如此，楊金龍說，侯金英的先生、央行前總裁梁國樹先生，也是台灣金融界深受敬重的前輩。因此，他和侯老師之間，除了師生情誼，更多了一份難得的緣分。今天回憶侯老師，自然會想起梁前總裁，以及他們兩位留給他的珍貴回憶。楊金龍提到，侯金英一生致力於學術研究、教育傳承與金融實務，不僅深耕學術，培育人才，也以專業與行動，為台灣金融發展作出重要貢獻。侯金英是台大經濟系畢業生，也是台大經濟研究所第一位女碩士；赴美深造後返台，長期在政大任教，前後將近40年。楊金龍在政大念書時，曾修過侯金英的個體經濟學和總體經濟學。她講課清楚、有架構，因此教室總是坐得滿滿的。這麼多年過去了，當年課堂上的授課內容，坦白說，已經模糊；但侯金英每次走進教室時的親切笑容，至今仍讓楊金龍記憶猶新。侯金英總是衣著得體、髮型有緻、儀容大方，散發著優雅從容的氣質。現在回想，那不僅是外在的優雅得體，更是她對生活的講究，對工作的認真，以及對學生的用心，令人由衷敬佩。侯金英在學術上也留下重要著作。她1967年完成的《現代貨幣學》，是早期台灣貨幣金融教育的重要教材。前些時日，央行前總裁彭淮南重新閱讀後，對侯金英當年的學術見解仍深感佩服。談到侯金英，也自然會讓楊金龍想起央行前總裁梁國樹。他們不只是夫妻，更是人生與工作的夥伴。一位長年耕耘學術與教育，一位致力於金融政策與實務，推動台灣金融的現代化與國際化。楊金龍更透露，自己和梁國樹之間有一段非常難忘的回憶。1994年，楊金龍擔任中央銀行倫敦代表辦事處第一任主任。同年6月，梁國樹接任央行總裁；10月，梁國樹到倫敦視察，侯金英也陪同前往。那次訪問期間，梁國樹特別帶著楊金龍，一起拜會當時的英格蘭銀行總裁Eddie George。楊金龍說，對他而言，那不只是一趟公務行程，更讓他深刻感受到，梁國樹不僅是長官，更是一位願意提攜後進的前輩，讓年輕人有機會多看、多聽、多學習。這份用心與鼓勵，至今仍讓我心懷感念。令人惋惜的是，梁國樹於1995年7月因病辭世。隔年，1996年8月，李登輝前總統曾在「紀念梁國樹教授國際學術研討會」的書面致詞中，高度肯定梁國樹對台灣金融現代化與自由化的貢獻；並指出他不僅致力於金融業務的推展，也關心國家社會的發展；其研究報告與建言，更是李總統自己思考國家財經政策的重要參考。楊金龍相信，梁國樹一路走來，許多重要的思考與決定背後，都有侯金英的支持與參與。在梁國樹辭世後，侯金英沒有停下腳步。1995年11月，她接下金融人員研究訓練中心董事長的重任，把多年累積的學術、教育與金融專業，投入金融人才培育。後來，金融人員研究訓練中心與金融財務研究訓練中心合併，成立台灣金融研訓院，侯老師擔任第一任董事長。從籌建機構到建立制度，她一步一腳印，為台灣金融人才培育奠定了重要基礎。硬體方面，她在財政部協助下，推動現代化金融研訓院大樓的建設；軟體方面，她建立金融證照制度，讓金融從業人員有更完整的學習與專業發展管道，也培育了一批又一批的金融人才。2008年起，侯金英長期擔任遠東商銀董事長，持續以專業與領導力深耕金融實務，並於2022年獲頒金融研訓院菁業獎「特殊貢獻獎」，肯定她對金融業的卓越貢獻。但我楊金龍認為，對侯金英而言，真正重要的也許從來不是這些獎項，而是看到自己教過的學生一個個成長，也看到台灣金融人才一代一代接棒。這才是她一生最珍貴的成就。回顧侯金英的一生，楊金龍說，從學術研究，教書育人，到金融機構的經營與領導，她始終堅守崗位，持續付出。即使歷經人生重大變故，她仍勇敢承擔責任，並將這份力量化為對教育與金融人才培育的長年奉獻。而侯金英這份堅定與付出，也讓大家看見她與梁國樹之間深厚的情感，不僅是人生伴侶，更是彼此扶持、彼此成就的夥伴。一位深耕學術教育、培育金融人才，一位推動金融現代化與國際化，兩人走在不同道路，卻目標一致：讓台灣金融持續進步，為金融人才造就更寬廣的舞台。身為侯老師的學生，楊金龍強調，一直以受教於她為榮。今天不只想說「懷念」，更想說「侯老師，謝謝您」！謝謝您的教導與啟發，也謝謝您一生為台灣金融教育與人才培育所作的貢獻。雖然您已離開我們，但您的精神與風範，將隨著一代又一代的努力，繼續傳承下去。