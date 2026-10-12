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溢領122.5萬元全數繳回 市府再出手解除職務

台中市魚市場董事長李煥湘上任後，年年領取年終獎金，甚至以「領導有方」為由，加發自己5個月年終酬勞金。事件經市議員謝志忠揭發後，台中市政府除追回溢領款項，今（12）日更宣布解除李煥湘董事長及董事職務。市府表示，後續將督導公司依規辦理董事選任事宜，並檢討內部控制及酬勞核發制度；至於是否涉及不法，則交由農業局政風室進一步調查。李煥湘遭爆料年年簽署公文核發年終獎金給自己，今年初更以「領導有方、運籌帷幄，讓公司得以穩健成長」為由，額外加發5個月年終酬勞金，共計35萬元。市議員謝志忠本會期針對此事質詢5次，並與市議員王立任於8日召開記者會揭露相關情事。謝志忠、王立任在記者會中指出，魚市場近年總營收增加的原因之一，是提高供應人及承銷人的管理費，形同增加魚販、漁民及魚商的營運成本。台中市政府調查後，確認李煥湘自2019年上任至今，違規溢領年終酬勞金及春節慰勞金合計122萬5,000元，相關款項已全數繳回。台中市政府農業局今天再度發布新聞稿表示，查明魚市場違規加發李煥湘年終酬勞金及春節慰勞金後，立即要求公司追回溢領款項，李煥湘也已配合繳回。農業局指出，市府決定解除李煥湘董事長及董事職務，後續將督導公司依規辦理董事選任，並檢討內部控制及酬勞核發制度，避免類似情事再次發生。農業局強調，期許台中魚市場未來能以制度化管理、專業營運及社會責任為基礎，建立更健全的治理機制，迎向新的發展。至於事件是否涉及不法，將由農業局政風室後續調查釐清。