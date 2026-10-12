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📍賽前搶先報：布雷克休2天再登板 對決滿血鄭浩均

📍賽前搶先報：兄弟打線變陣 陳俊秀、詹子賢先發

📍中信兄弟G4先發打線

📍統一獅G4先發打線

中華職棒37年季後挑戰賽G4「生死戰」今（12）日於台中洲際棒球場點燃戰火，由中信兄弟交手統一7-ELEVEn獅，「美美」鄭浩均對決布雷克（Brock Dykxhoorn）。兄弟首局未能把握得點圈機會，被布雷克一一化解，獅隊同樣在2局上攻佔一、二壘，卻被陳俊秀策動雙殺，攻勢瞬間瓦解。鄭浩均開賽賞給獅隊打線3上3下，連續解決邱智呈、林佳緯以及陳傑憲。兄弟在1局下展開攻勢，張士綸在一出局後敲出二壘安打，陳俊秀選到保送，不過王威晨遭到布雷克三振，詹子賢飛球出局，兄弟留下殘壘。2局上鄭浩均控球失準，一出局後連續對潘傑楷、林子豪投出保送，面對得點圈危機，鄭浩均讓陳聖平擊出一壘滾地球，陳俊秀接到球後策動「3-6-3」雙殺，幫助鄭浩均化解失分危機。2局下江坤宇在一出局後敲安，但黃韋盛、高宇杰未能延續攻勢，留下殘壘。在開賽前1小時，雙方公布先發投手。獅隊由洋投布雷克掛帥，今年例行賽出賽23場，拿下9勝7敗，防禦率1.61。本季布雷克與兄弟交手6場，拿下2勝3敗，對戰防禦率1.74。布雷克在系列賽G1曾掛帥先發，主投5局失4分，被敲出10支安打，送出3次三振、1次四壞球保送，最後吞下敗投，今日僅休息2天再度登板。兄弟則是推出本土王牌「美美」鄭浩均先發，今年例行賽出賽7場，拿下5勝7敗，防禦率5.61。本季鄭浩均與獅隊交手2場，拿下1勝1敗，對戰防禦率2.31。鄭浩均系列賽尚未登板，昨日更是被放在不出賽名單中，與布雷克相比，體力可說是非常充足。打線方面，兄弟此役變陣，陳俊秀、詹子賢入列，岳東華、曾頌恩板凳出發，雙箭頭張士綸、張仁瑋棒次互換。兄弟總教練平野惠一表示，更換打線僅是「戰略考量」。前役因防守而造成臉部受傷的張士綸，目前狀況無大礙，因此持續上陣，但由三壘移防二壘。獅隊朱迦恩遭移除先發，前役代打的林子豪今日重返打線，4棒仍由強力右打林培緯擔任。獅隊總教練林岳平說，「最好的陣型大概就是這樣輪替了。鏞基已經『沒電了』，培緯近況表現不錯，就讓他持續上場。」至於雙方不出賽名單，兄弟為勝騎士（Mario Sanchez）、魏碩成、伍立辰、謝榮豪；獅隊林詔恩、陳重廷、獅帝芬（Jackson Stephens）、邱浩鈞。第一棒：張仁瑋第二棒：張士綸第三棒：陳俊秀第四棒：王威晨第五棒：詹子賢第六棒：宋晟睿第七棒：江坤宇第八棒：黃韋盛第九棒：高宇杰先發投手：鄭浩均第一棒：邱智呈第二棒：林佳緯第三棒：陳傑憲第四棒：林培緯第五棒：潘傑楷第六棒：林子豪第七棒：陳聖平第八棒：陳重羽第九棒：林泓弦先發投手：布雷克