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蔣營派決策代表到場 批沈團隊4人出席卻無法拍板

沈營要求先確認總場次 羅智強：應先敲定第一場

針對今（12）日臺北市長選舉電視辯論協商，蔣萬安競選辦公室表示，TVBS與三立電視提出10月31日舉辦首場辯論，蔣萬安陣營當場同意，並立即調開蔣市長既定行程，全力配合主辦單位。遺憾沈伯洋團隊不斷對外喊話要求辯論，到了協商現場卻無法確認日期，仍須帶回討論。競辦批評，沈伯洋團隊「把辯論當成叫陣工具，進了協商卻臨陣脫逃」，呼籲儘速敲定首場日期。競辦指出，主辦單位事前明確希望雙方各派兩位具有決策權的代表出席，蔣萬安陣營由立委兼蔣萬安競選辦公室發言人羅智強及競辦主任葉向媛參與，針對日期與相關安排，均能當場確認。反觀沈伯洋團隊派出四位代表，卻對日期及多項細節表示必須帶回確認，未能現場作成決定，與主辦單位的邀約期待有所落差。羅智強表示，10月31日是主辦單位考量籌備期程後提出的日期，蔣市長當天原已有活動安排，團隊仍立即協調調整，以辯論為優先。同時，競辦也提出開放選項，若沈伯洋確實無法配合10月31日，請提出其他日期，蔣萬安陣營願盡力調整，與主辦單位共同協商。羅智強指出，沈伯洋團隊提出兩天後再討論，蔣萬安陣營則當場表示，無論半小時、兩小時後再確認，甚至等候至午夜，都願意配合，希望當天就能把日期敲定，遺憾仍因沈團隊未能當場確認，讓首場辯論日期懸而未決。針對沈伯洋團隊主張先確認總場次，再決定首場日期，羅智強表示，蔣萬安陣營對辯論場數始終保持開放態度，也已表達願意參與台視、中視、民視、自由時報及鏡電視聯合邀請的辯論，並歡迎更多有意願的媒體共同主辦。但不論後續舉辦幾場，都應先確認第一場，讓籌備工作往前推進。葉向媛指出，先敲定首場辯論，並不妨礙後續場次討論。沈伯洋曾公開表示辯論沒有附帶條件，如今團隊卻要求先確認總場次，才願確認首場日期，與先前說法顯有落差。競辦表示，感謝TVBS與三立電視積極促成辯論，團隊充分信任主辦單位的專業，對辯論規則、主持人配置及行政安排，均表達尊重與配合。蔣萬安陣營已拿出立即調整行程的誠意，期待沈伯洋團隊儘速確認日期，讓辯論順利舉行。