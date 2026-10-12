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▲海洋委員會主任委員管碧玲(右)與日本台灣交流協會高雄事務所新任所長福永護(左)，雙方就我國與日本海洋安全、海洋環境保護、海洋科研交流，以及青年培育等議題進行交流，期在既有良好基礎上，持續深化雙方海洋治理合作，並期海洋串起地理與心裡最接近的兩國情誼。(圖／海洋委員會提供)

日本台灣交流協會高雄事務所新任所長福永護於今(12)日，到海洋委員會拜會，受到海洋委員會主任委員管碧玲率員熱烈歡迎，雙方就我國與日本海洋安全、海洋環境保護、海洋科研交流，以及青年培育等議題進行交流，期在既有良好基礎上，持續深化雙方海洋治理合作，並期海洋串起地理與心裡最接近的兩國情誼。日本台灣交流協會高雄事務所新任所長福永護，是由日本台灣交流協會高雄事務所副所長門野勉等人，到海洋委員會拜會，由海洋委員會主任委員管碧玲率副主任委員吳欣修、處長李珊瑩等人熱烈歡迎。海洋委員會主任委員管碧玲表示，我國跟日本都是深受海洋滋養的國家，海洋串起了地理與心裡最接近的兩國，我國與日本同樣四面環海，面對海洋災害防救合作、海域灰色地帶威脅應對、全球氣候變遷，以及海洋廢棄物治理等共同挑戰，雙方均具備深厚的合作潛力與安全戰略連結。管碧玲說，我國與日本關係日益緊密，從兩國海巡聯合海上搜救演練、海洋災害防救合作，無不展現出兩國「患難見真情」的深厚情誼，此外，雙方也共同面對來自中國的壓力，因此，促進多方面的合作是有必要的，期待未來在日本台灣交流協會高雄事務所新任所長福永護任內，雙方能持續拓展海洋治理、科研交流及產業合作，共同維護印太區域的和平、穩定與永續發展。管碧玲指出，海洋委員會近年來與日本各界已建立穩健的交流基礎，在海洋廢棄物治理、循環經濟、海域安全及科研合作上，逐步累積具體成果，由衷感謝日本台灣交流協會高雄事務所長期扮演兩國在南部地區交流的重要橋梁，近年更積極參與海洋國際青年論壇(Ocean Challenge)，以及與海洋委員會共同舉辦台日帛藍碳國際論壇等活動，展現雙方合作已從政府層級進一步延伸至青年世代與學術界。日本台灣交流協會高雄事務所新任所長福永護對於此次到海洋委員會拜會，受到海洋委員會主任委員管碧玲率員熱烈歡迎，表達感謝，並認同海上救生救難是普世價值，打擊走私亦有助維護兩國共同利益，他說，日本與中華民國在海洋事務上互動頻繁且關係緊密，未來將持續維持密切聯繫，積極扮演促進兩國海洋交流的堅實紐帶。管碧玲並指出，海洋委員會未來將繼續以既有的良好交流為基礎，攜手日本台灣交流協會高雄事務所拓展海洋治理、海洋環境保護，以及專業人才交流等多元合作項目，共同促進區域海洋永續發展，讓兩國之間的深厚友誼持續深化發揚。