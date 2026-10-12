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住飯店別先按電梯樓層！前FBI探員曝原因：獨旅女性更危險

▲前FBI退休探員史蒂夫‧拉札勒斯提醒，進飯店搭電梯時「不要急著按樓層」，容易外洩個人住所資料。（示意圖／翻攝自pexels）

旅客進飯店搭電梯時「不要急著按樓層」，在電梯這種封閉空間裡，有心人士容易藉由你按下的按鈕，直接掌握你的房間樓層

車停正門口「千萬別走樓梯間、側門」！進房先檢查走廊和死角

每次進出飯店大樓時也都只走正門，千萬別選擇走樓梯間、側門

▲進到飯店房間後，建議先快速檢查走廊，並立刻檢視房內如衣櫃、窗簾後方等可能藏人的死角。（示意圖／pixabay）

「像在ATM領錢」保護房卡！針孔偵測器、警報門擋救一命

避免其他人太過靠近，偷看到你的房間號碼。

考慮購買或攜帶專用針孔攝影機偵測器

睡前也可以在門底塞入具有警報功能的門擋

不少人出國旅遊入住飯店時，拿到房卡就會直衝電梯按下樓層，，包括電梯關門前別按樓層、進房間檢查死角、只走正門不走側門、保護房卡隱私、購買針孔偵測器以及使用警報功能的門擋等，避免成為陌生人下手目標。根據美國旅遊雜誌《Travel + Leisure》報導，前FBI退休探員、美國空軍退休軍人兼犯罪小說作家史蒂夫‧拉札勒斯（Steve Lazarus）近日在TikTok提供獨旅建議，提到飯店是是旅客最容易忽略安全風險的地方，尤其是獨旅女性，更應該注意保護個人隱私，避免成為有心人士下手的目標。拉札勒斯在影片中特別提到，，建議在電梯門關上前不要選擇樓層，反而先讓其他乘客選擇。同時，進到飯店房間後，，並查看門鎖及貓眼孔是否遭人動過手腳。拉札勒斯也提到，遊客最初抵達飯店後，辦理入住時也要像「像在ATM領錢一樣」，保護個人隱私，通常員工受到教育不會大聲唸出房號，而是將房號寫在卡套或房卡上，這時要另外，為了防止飯店偷拍風險，拉扎勒斯建議，可以，協助找尋房內是否藏有偷拍裝置，但這類工具並非萬無一失；，一旦有外人試圖闖入，便會發出警報聲響，能立刻嚇跑入侵者並喚醒你。