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▲李多慧昨日低調出席粉絲婚禮，今發出多張當天美照，吸引大批網友觀看。（圖／翻攝自李多慧Threads@le_dahye）

韓籍啦啦隊女神李多慧一直以來都非常寵粉，而昨（11）日她低調現身一名資深粉絲的婚禮，讓大家都非常驚訝。而今日她發文透露雙方關係，表示這對新婚夫妻是她剛來台灣時，第一對成為她粉絲的情侶檔。李多慧也大讚台灣的婚禮很有趣，甜喊：「我也想在台灣辦婚禮。」李多慧今日在Threads發文，透露參加了粉絲婚禮，「參加了我剛來台灣時，第一對成為我粉絲的情侶的婚禮⋯⋯認識到現在已經四年了。」雙方早已變成朋友。第一次參加台灣婚禮的李多慧，也大讚婚禮非常有趣又有意義，「玩了好多遊戲，超開心的！我也想在台灣辦婚禮。」還直接開始邀請嘉賓，「不管另一半是韓國男生還是台灣男生⋯⋯如果我邀請你們，有人要來嗎？」李多慧的婚禮邀約，也狂吸大批粉絲報名參加，「多慧結婚可能場地要租大巨蛋，不然太多人想參加了！」、「一定到，多慧可能要辦流水席」、「那妳的紅毯會從基隆鋪到墾丁囉～」還有人把自己代入新郎角色，笑說：「一定到，沒有新郎怎麼能叫做是婚禮。」引發爆笑。李多慧在昨日現身粉絲在圓山飯店舉行的婚宴，擔任開場大來賓，只見她戴著黑框眼鏡、穿長袖灰色線衫搭配短褲裙，露出一小截蜜大腿，手上拿著一束花、帶著小花童進場，吸引全場賓客拿起手機搶拍，後來新人入場，她拿起相機化身攝影師，要求新人看著鏡頭，捕捉下這值得紀念的一刻，完美融入台灣婚宴的熱鬧氣氛。