Grab 集團營運董事總經理余偉騰針對近期各界對 Grab 擬收購 foodpanda 台灣業務案的討論，發表以下聲明：
自宣布擬收購 foodpanda 台灣業務以來，Grab 持續深入了解台灣、傾聽社會各界的聲音，並採取具體行動支持在地社群。
foodpanda 母公司已做出退出台灣市場的企業決策。我們認為，主管機關目前面對的問題，是台灣最終會只有一個平台，還是有兩個能互相有效競爭的平台。
我們深知這項決定攸關許多台灣民眾的生活，包括透過數位平台經營事業的商家、仰賴每一筆訂單維持生計的外送合作夥伴，以及日常生活中仰賴外送服務的消費者。
為了確保相關族群能夠持續使用既有服務與維持生計，過去幾個月來，我們與政府主管機關、民意代表、外送合作夥伴工會、商家及產業協會進行交流，也聆聽許多消費者、外送合作夥伴及在地企業的意見。許多利害關係人認為，Grab 投資台灣將帶來真正的選擇，並為經濟成長做出貢獻。我們也非常感謝連鎖加盟相關協會及 18 個外送工會的支持，他們認為 Grab 的科技能為外送合作夥伴與商家帶來更好的收入機會與保障。
我們從這些交流中聽到的訊息非常清楚：外送合作夥伴希望有更多選擇及穩定且可持續的收入機會；商家想要的不只是更多訂單，也希望有機會成長、進行數位轉型並拓展新市場。他們也期待能夠順利銜接到新平台，確保外送合作夥伴與商家的生計不因轉換而中斷。這些真實的回饋指引我們思考 Grab 能在台灣扮演什麼樣的角色。
因此，我們沒有等待交易獲准後才展現承諾。在等待審查結果、尚未正式進入台灣市場之際，我們已經開始採取行動，為在地社群帶來具體成果。對外送合作夥伴而言，Grab 已提出具體承諾，透過順利銜接計畫及收入保障來維護外送合作夥伴的生計，並將持續與具代表性的工會溝通外送合作夥伴所關切的議題。
對商家而言，我們已透過 GrabAtlas 商家海外拓展計畫協助 5 個台灣品牌拓展東南亞市場，其中包括一個採用 100% 台灣鮮奶與水果的品牌，也藉此合作進一步支持台灣農業。我們也將為中小企業提供 AI 工具。
我們理解，任何一家準備進入台灣市場的國際企業，都會受到社會各界的關注與檢視。正因如此，過去幾個月來，我們持續與不同利害關係人交流，傾聽不同觀點，並盡力回應有關市場競爭、外送合作夥伴權益、商家發展、資料安全及公司治理等問題。
然而，儘管我們已多次說明立場，刻意散布的不實資訊仍持續流傳。因此，我們希望再次重申有關 Grab 公司架構、獨立治理與資料安全的根本事實：
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foodpanda 母公司已做出退出台灣市場的企業決策。我們認為，主管機關目前面對的問題，是台灣最終會只有一個平台，還是有兩個能互相有效競爭的平台。
我們深知這項決定攸關許多台灣民眾的生活，包括透過數位平台經營事業的商家、仰賴每一筆訂單維持生計的外送合作夥伴，以及日常生活中仰賴外送服務的消費者。
為了確保相關族群能夠持續使用既有服務與維持生計，過去幾個月來，我們與政府主管機關、民意代表、外送合作夥伴工會、商家及產業協會進行交流，也聆聽許多消費者、外送合作夥伴及在地企業的意見。許多利害關係人認為，Grab 投資台灣將帶來真正的選擇，並為經濟成長做出貢獻。我們也非常感謝連鎖加盟相關協會及 18 個外送工會的支持，他們認為 Grab 的科技能為外送合作夥伴與商家帶來更好的收入機會與保障。
我們從這些交流中聽到的訊息非常清楚：外送合作夥伴希望有更多選擇及穩定且可持續的收入機會；商家想要的不只是更多訂單，也希望有機會成長、進行數位轉型並拓展新市場。他們也期待能夠順利銜接到新平台，確保外送合作夥伴與商家的生計不因轉換而中斷。這些真實的回饋指引我們思考 Grab 能在台灣扮演什麼樣的角色。
因此，我們沒有等待交易獲准後才展現承諾。在等待審查結果、尚未正式進入台灣市場之際，我們已經開始採取行動，為在地社群帶來具體成果。對外送合作夥伴而言，Grab 已提出具體承諾，透過順利銜接計畫及收入保障來維護外送合作夥伴的生計，並將持續與具代表性的工會溝通外送合作夥伴所關切的議題。
對商家而言，我們已透過 GrabAtlas 商家海外拓展計畫協助 5 個台灣品牌拓展東南亞市場，其中包括一個採用 100% 台灣鮮奶與水果的品牌，也藉此合作進一步支持台灣農業。我們也將為中小企業提供 AI 工具。
我們理解，任何一家準備進入台灣市場的國際企業，都會受到社會各界的關注與檢視。正因如此，過去幾個月來，我們持續與不同利害關係人交流，傾聽不同觀點，並盡力回應有關市場競爭、外送合作夥伴權益、商家發展、資料安全及公司治理等問題。
然而，儘管我們已多次說明立場，刻意散布的不實資訊仍持續流傳。因此，我們希望再次重申有關 Grab 公司架構、獨立治理與資料安全的根本事實：
- Grab 是台灣市場的新進業者，能為台灣帶來有意義的競爭與新的能力
- Grab 是一家總部位於新加坡、獨立營運的上市公司
- Grab 的機構股東來自全球各地，其中大部分股份由位於美國、日本、英國及新加坡的機構基金持有。
- 資料安全不容妥協，Grab 將遵循台灣法規。