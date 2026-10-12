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2026諾貝爾經濟學獎得主公布，瑞典皇家科學院週一宣布，美國學者霍爾（Robert Hall）與伍德福德（Michael Woodford）因「對總體經濟穩定之微觀基礎」的貢獻，榮獲 2026 年諾貝爾經濟學獎。根據路透報導，這項殊榮的正式名稱為「瑞典中央銀行紀念阿爾弗雷德·諾貝爾經濟學獎」，是今年頒發的最後一個諾貝爾獎項，獎金高達 1,200 萬瑞典克朗。聲明提到，這兩位得主的研究基礎促成了全新的總體經濟模型，提升了各國央行實施有效穩定政策的能力，使當局得以採取及時的財政與貨幣政策措施，進而減緩經濟劇烈波動帶來的傷害。諾貝爾獎官方頌詞指出，霍爾與伍德福的研究促成穩定政策分析的重要轉變，相關的新凱因斯模型（New Keynesian models）可用來解釋及量化政策對景氣循環的影響，目前已為世界各地中央銀行與財政部門採用。經濟學獎委員會主席哈斯勒（John Hassler）在聲明中表示：「兩位得主的貢獻，為全球各國中央銀行與政府目前所使用的模型，奠定了堅實的理論基礎。有了這些模型，我們能更好地應對能源危機或家庭消費突然轉變等經濟衝擊。」經濟學獎於 1969 年首次頒發，並非諾貝爾於 1895 年立下的遺囑中所創立的原始五大獎項，而是由瑞典中央銀行所設立。歷屆得主大多來自美國，截至目前僅有三位女性獲獎，最近一位是 2023 年的戈丁（Claudia Goldin），她因研究性別如何長期影響美國薪資與就業而獲獎。先前科睿唯安（Clarivate）旗下科學資訊研究所（ISI）的分析曾預測，研究貨幣政策、資訊科技經濟學以及演化經濟理論的學者為潛在獲獎熱門。