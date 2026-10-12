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選舉陸戰之神成沈伯洋最強幫手！高嘉瑜被在地人讚爆

結果竟然在現場唱起沈伯洋競選歌曲〈台北順起來〉，唱完之後還問現場民眾跟老闆好不好聽，接著開始帶領喊口號「沈伯洋！凍蒜！」

高嘉瑜跟沈伯洋是台大學姊弟！回鍋再戰港湖議員選舉

兩個人都是就讀台灣大學法律學系，本來就是學姊弟的關係

▲高嘉瑜跟沈伯洋其實早就認識非常久，兩個人都是就讀台灣大學法律學系，本來就是學姊弟的關係。（圖/高嘉瑜臉書）

首次參選立委就以全台北市最高票當選，擊敗國民黨尋求連任的李彥秀。

2026九合一大選已經進入白熱化階段，距離投票已經剩下不到兩個月，今年選戰最備受關注的肯定是台北市長蔣萬安拚連任對上「洋流」來襲的沈伯洋，每天都創造不少話題在社群引爆討論。然而就有選民發現，沈伯洋背後有最佳助選員根本就是「高嘉瑜」，不僅每天都在掃街拜票替自己議員選情拉抬，也順便幫沈伯洋拉票，私底下拜票模樣搞怪又親民，在網路上聲量獲得整片好評，當地人更是稱他是當今政壇「最強陸戰之神」。隨著選舉即將到來，高嘉瑜每天深入南港、內湖區大街小巷拜票發送選舉小物，然而近日高嘉瑜釋出許多掃街拜票日常影片，像是在公園跟著長輩先一起跳國民健康操，接著開始沿路發扇子，且不只是照顧自己的選情，連同沈伯洋的份也一起拉票，高喊「議員高嘉瑜、市長沈伯洋」。最荒唐的是，高嘉瑜前幾天到蔬果行拜票，眾多影片曝光後，不少港湖地區在地人都出面表示：、「陸戰之神也是沈伯洋最強幫手，高嘉瑜真的值得當選」、「發現她真的很有一套，在港湖看到她勤跑基層拜票無數次」、「真的很親民又搞怪，高嘉瑜陸戰之神當之無愧。然而高嘉瑜跟沈伯洋其實早就認識非常久，，早在「洋流」還沒有掀起之前，高嘉瑜4月就已經在政論節目上大力讚賞沈伯洋的專業，甚至稱他是「全才候選人」，如今洋流崛起，高嘉瑜仍然持續為學弟沈伯洋拉抬選舉聲勢，連同自己在拜票時也都會提及台北市長要投沈伯洋一票。回顧高嘉瑜近年從政經歷，2010年開始參加台北市議員選舉，連續連任三屆，直到2019年獲民進黨徵召投入台北第四選區立委選舉，獲封「港湖女神」的稱號，最終以12萬5138票當選，不過到了2024年，高嘉瑜因為任內多次批評同黨政策，引發綠營基層支持者反彈，後來前立委吳欣岱又代表台灣基進參選港湖區立委，大幅瓜分了泛綠與本土陣營的選票，造成綠營票源分散，高嘉瑜無緣連任。不過這次高嘉瑜選擇從頭來過，2026年回鍋宣布投入港湖議員選舉，使出自己最擅長的陸戰策略，到底能不能有成效，沈伯洋在泛藍的港湖地區又能斬下多少票，下個月投完票就能見真章！