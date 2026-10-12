OpenAI近期替ChatGPT加入互動式「學習卡」功能，只要上傳課本內容、課堂筆記，甚至直接輸入想複習的科目，AI就能自動製作問答卡片，讓學生像玩遊戲一樣練習，且不熟悉的題目還能標記下來反覆複習，ChatGPT免費版也能使用，無論國中生、高中生或準備考證照的民眾，都能把AI當成隨身複習工具。
ChatGPT免費學習卡，課本、筆記一鍵變考題
根據OpenAI官方更新紀錄，ChatGPT推出互動式學習卡功能，支援網頁版、iOS及Android，而且Free、Go、Plus、Pro等方案都能使用，不必為了製作學習卡額外訂閱付費會員。使用方式只要開啟ChatGPT，將課本頁面、講義或筆記上傳，再輸入「請根據這份國一生物講義，製作20張考前複習學習卡」，系統就能依照指定內容產生一系列問答卡。
每張卡片正面會顯示問題，學生可以先在心中作答，再點擊卡片翻面查看答案。例如正面詢問「植物細胞和動物細胞有什麼主要差異？」翻面後就能核對重點，讓原本被動閱讀課本的複習方式，變成主動回想答案的練習。
一鍵標記不熟題目 還能打亂順序複習
當學生翻開卡片確認答案後，如果已經熟悉內容，可以按下「✔️」；如果回答錯誤或還不熟悉，則選擇「❌」，將題目留待後續加強。學習卡還支援隨機打亂順序，所有製作完成的學習卡都會自動儲存在ChatGPT資料庫，下次準備考試時，可以直接開啟先前的卡片組，也能請ChatGPT重新叫出題目，如果覺得題目太簡單，也能直接要求AI增加難度、補充特定章節，或將艱深的解釋改成國中生容易理解的文字。
ChatGPT上傳筆記直接出測驗
除了學習卡，OpenAI也強化ChatGPT的互動測驗功能，讓學生上傳筆記後，可以直接請AI根據內容建立測驗。例如輸入「請依照這份講義出10題選擇題，一次問我一題，等我回答後再公布正確答案與解析」，ChatGPT就能協助進行模擬測驗，並依照要求解釋錯誤觀念。
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根據OpenAI官方更新紀錄，ChatGPT推出互動式學習卡功能，支援網頁版、iOS及Android，而且Free、Go、Plus、Pro等方案都能使用，不必為了製作學習卡額外訂閱付費會員。使用方式只要開啟ChatGPT，將課本頁面、講義或筆記上傳，再輸入「請根據這份國一生物講義，製作20張考前複習學習卡」，系統就能依照指定內容產生一系列問答卡。
每張卡片正面會顯示問題，學生可以先在心中作答，再點擊卡片翻面查看答案。例如正面詢問「植物細胞和動物細胞有什麼主要差異？」翻面後就能核對重點，讓原本被動閱讀課本的複習方式，變成主動回想答案的練習。
當學生翻開卡片確認答案後，如果已經熟悉內容，可以按下「✔️」；如果回答錯誤或還不熟悉，則選擇「❌」，將題目留待後續加強。學習卡還支援隨機打亂順序，所有製作完成的學習卡都會自動儲存在ChatGPT資料庫，下次準備考試時，可以直接開啟先前的卡片組，也能請ChatGPT重新叫出題目，如果覺得題目太簡單，也能直接要求AI增加難度、補充特定章節，或將艱深的解釋改成國中生容易理解的文字。
ChatGPT上傳筆記直接出測驗
除了學習卡，OpenAI也強化ChatGPT的互動測驗功能，讓學生上傳筆記後，可以直接請AI根據內容建立測驗。例如輸入「請依照這份講義出10題選擇題，一次問我一題，等我回答後再公布正確答案與解析」，ChatGPT就能協助進行模擬測驗，並依照要求解釋錯誤觀念。