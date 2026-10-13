中央氣象署表示，今（13）日全台晴到多雲，周三、周四（10月14日至10月15日）東北季風增強，雙北、花東及恆春半島降雨機率提高，北部、東北部高溫降至28至29度，周五（10月16日）天氣回穩。關島附近熱帶擾動，預計周末增強為今年第29號颱風「薔琵」，路徑將朝琉球以東海域移動後北轉，直接侵台機率較低。
今天天氣：全台晴到多雲 高溫飆35度
10月12日今天的天氣，氣象署指出，環境偏乾，各地晴到多雲，花東、恆春半島、午後南部山區有零星短暫陣雨；雲量偏少、風力微弱，夜間輻射冷卻較為明顯，清晨中部以北及東北部低溫18至21度，其他地區23至25度，局部空曠地區溫度會更低。
白天陽光出來後，氣溫回升明顯，北部及東半部高溫29到31度，其他地區約32、33度，中南部內陸會再高一些，白天偏熱，日夜溫差大，尤其西半部更為明顯，請留意溫度變化適時增減衣物。
今天空氣品質
良好：北部、花東
普通：竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭
橘色提醒：馬祖、金門、澎湖
環境部提及，環境風場為東北風，東北風可能挾帶境外污染物移入，中南部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。北部、花東空品區為「普通」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級，金門短時間可能達紅色警示等級。
明天天氣：周三水氣增多 台北、東部降雨機率高
10月13日明天的天氣，氣象署說明，周三、周四隨著東北季風逐漸增強，迎風面的天氣將有明顯轉折，大台北地區、東半部及恆春半島的降雨機率顯著增加，其他地區則維持多雲到晴，受東北季風影響，北部與東北部的高溫將略降至28至29度，低溫則變化不大，中南部山區午後仍有局部短暫陣雨發生的可能。
一周天氣：東北季風周五減弱 周末薔琵颱風恐生成
氣象署提及，東北季風預計於周五開始減弱，白天起各地氣溫逐漸回升，周末兩天，北部地區高溫甚至有機會飆升至34度，再次展現秋季氣溫起伏劇烈的特徵。中南部地區則維持穩定晴朗的天氣型態，但午後山區仍需注意短暫雨勢，整體天氣型態轉為溫暖偏熱。
此外，關島附近的熱帶擾動最快於周四或周五發展為熱帶性低氣壓，並於周末升格為今年第29號颱風薔琵，預估路徑將先向琉球以東海域移動後北轉，雖然直接侵襲台灣的機率較低，但發展過程中仍可能間接為台灣沿海帶來長浪；小熊颱風則是已經抵達日本東南方海面，預計3天內轉化為溫帶氣旋。
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10月12日今天的天氣，氣象署指出，環境偏乾，各地晴到多雲，花東、恆春半島、午後南部山區有零星短暫陣雨；雲量偏少、風力微弱，夜間輻射冷卻較為明顯，清晨中部以北及東北部低溫18至21度，其他地區23至25度，局部空曠地區溫度會更低。
白天陽光出來後，氣溫回升明顯，北部及東半部高溫29到31度，其他地區約32、33度，中南部內陸會再高一些，白天偏熱，日夜溫差大，尤其西半部更為明顯，請留意溫度變化適時增減衣物。
良好：北部、花東
普通：竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭
橘色提醒：馬祖、金門、澎湖
環境部提及，環境風場為東北風，東北風可能挾帶境外污染物移入，中南部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。北部、花東空品區為「普通」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級，金門短時間可能達紅色警示等級。
明天天氣：周三水氣增多 台北、東部降雨機率高
10月13日明天的天氣，氣象署說明，周三、周四隨著東北季風逐漸增強，迎風面的天氣將有明顯轉折，大台北地區、東半部及恆春半島的降雨機率顯著增加，其他地區則維持多雲到晴，受東北季風影響，北部與東北部的高溫將略降至28至29度，低溫則變化不大，中南部山區午後仍有局部短暫陣雨發生的可能。
氣象署提及，東北季風預計於周五開始減弱，白天起各地氣溫逐漸回升，周末兩天，北部地區高溫甚至有機會飆升至34度，再次展現秋季氣溫起伏劇烈的特徵。中南部地區則維持穩定晴朗的天氣型態，但午後山區仍需注意短暫雨勢，整體天氣型態轉為溫暖偏熱。
此外，關島附近的熱帶擾動最快於周四或周五發展為熱帶性低氣壓，並於周末升格為今年第29號颱風薔琵，預估路徑將先向琉球以東海域移動後北轉，雖然直接侵襲台灣的機率較低，但發展過程中仍可能間接為台灣沿海帶來長浪；小熊颱風則是已經抵達日本東南方海面，預計3天內轉化為溫帶氣旋。