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陸劇《蘭香如故》即將於今（12）日晚間完結，其中收養沈嘉蘭（譚松韻 飾），讓她改名為自己亡女名字「許蘭香」的養母薛桂花（郭柯宇 飾），已在日前的集數中，於養女蘭香的陪伴下離世。而最後她看向遠方笑說：「蘭香…來接我了。」讓大批劇迷哭翻。有劇迷也因此做出AI版來完整這個片段，讓已故的沈嘉蘭母親崔雪梅（柯藍 飾）牽著小蘭香（薛雨霏 飾）出現，一句「媽媽我等妳好久了」，直接讓劇迷哭爆。薛桂花在臨終前，坐在躺椅上看著風景，對養女蘭香說用這雙有才華的雙手，繼續寫戲，把世人想說、說不出的都寫出來。不過蘭香突然發現媽媽眼神不對，問她哪裡不舒服，薛桂花說沒事後，笑著看向遠方，「蘭香...來接我了。」而AI版也在這裡加上更多細節，讓沈母牽著小蘭香出現，小蘭香開心說：「媽媽我等妳好久了，沈媽媽一直陪著我，待我親生女兒一般。」看到沈嘉蘭露出不捨淚水，沈母安慰女兒：「孩子不必牽掛，好好活下去，活出屬於妳的人生。」薛桂花也笑著說：「別難過，妳要為我開心，這不是離別，我們終於要團聚了。」接著3人就到了地府裡沈家，沈母開心招待薛桂花，還為她準備了自己的房間，沈家老夫人顧萱（嚴曉頻 飾）也出來迎接。這段粉絲自己用AI腦補的劇情，也讓大批劇迷再度哭爆。活著的薛桂花待沈嘉蘭如親生女兒，沒想到早逝的女兒也在地府有沈家照顧，兩家人互助的樣子讓劇迷直呼超感動，「AI版真的補足了很多劇情，感覺更完整了」、「這兩家人的感情真的太好了。」