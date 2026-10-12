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印度靛藍航空（IndiGo）一架班機11日在空中發生火警，客艙行李架突然冒出火光與濃煙，一度讓機上乘客陷入恐慌。航空公司事後說明，起火原因是乘客攜帶的個人電子設備故障，據報導為行動電源，機組人員迅速滅火，機長也決定轉降，全機所幸沒有人受傷。據《新德里電視台》（NDTV）報導，事發班機為靛藍航空6E6115，機型是空中巴士A321，當天下午1時30分從首都德里起飛，預定前往南部大城清奈（Chennai）。航程途中，某位乘客座位上方的行李架內，一件隨身行李突然冒煙起火。網路上流傳的乘客影片顯示，行李架內可見火光與白煙，多名乘客情急之下拿起手邊的包包猛拍火焰，試圖壓制火勢。機組人員隨後持滅火器趕到現場，很快就把火撲滅。為了確保機上人員安全，機長依照標準作業程序，決定降落在海德拉巴（Hyderabad）的拉吉夫甘地國際機場（Rajiv Gandhi International Airport），飛機當天順利落地。靛藍航空事後發表聲明，證實這起事件是乘客個人電子設備故障所引起，機組人員反應迅速，已成功控制狀況，機上乘客與機組員均平安。航空公司另外調派一架飛機，將原班機乘客送往清奈。