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▲大叔追劇追到瘋！中國AI漫劇男性觀眾逾9成（圖／截自微博）

中國大陸的短劇市場正掀起一股「AI漫劇」熱潮，而且主力觀眾不是一般人想像的大媽，而是男生。據券商報告統計，AI漫劇在短劇總播放量的占比，短短半年多就從不到5%衝到35%，觀眾有超過9成是男性。劇情主打爽快的逆襲、打臉，不少男性觀眾邊看邊解壓，甚至看到停不下來。根據中國券商國信證券發布的報告，從2025年6月到12月，AI漫劇在短劇總播放量的占比，從不到5%飆升到35%。核心觀眾落在24歲至30歲的Z世代，其中男性超過9成，和過去短劇以30歲以上女性為主力的市場，明顯不同。有大學生在社群平台發文抱怨，說爸爸迷上「逆襲」類型的AI漫劇，每天追劇時間據稱長達20小時，「下班不洗澡就看到10點多、半夜繼續看、早上5點多起床又接著刷」。也有在國企上班、每天通勤要花3個多小時的上班族說，這些天馬行空的設定和快節奏的「打臉」劇情，是他舒緩工作壓力的重要管道。業界人士表示，傳統真人短劇要拍修仙、高武力值或星際大戰這類宏大場面，成本高得嚇人。如今靠AI大模型（例如Seedance 2.0），製作團隊就能用低成本做出千軍萬馬、施展法術的畫面，讓原本只存在網路小說裡的玄幻、科幻、穿越題材，快速變成影像。多位短劇導演與製作人認為，男性向AI漫劇爆紅的關鍵是「資訊密度」和「情緒起伏」。傳統劇集要花很長時間鋪陳人物關係，短劇則是幾秒鐘就交代完背景，再用生死、榮辱等強烈衝突，讓觀眾很快獲得心理上的滿足。分析指出，中年男性普遍面臨升遷遇到天花板、房貸、孩子教育費等壓力，劇中「被瞧不起、開外掛逆襲、回頭打臉看衰自己的人」，剛好提供強烈的代償快感，也是不少人看到上癮的原因。一名處理勞資糾紛的律師就直說，看到「不聽勸、最後吃虧」的情節，覺得很解氣。不過，AI漫劇要賺錢沒那麼容易。目前約8成AI短劇靠應用程式內廣告（IAA）分潤，也就是觀眾免費看、但要看廣告，付費點播（IAP）的比例相對偏低。由於男性用戶直接掏錢的意願普遍不如女性，免費短劇平台上的爆款劇收益不斷下滑，已有部分製作公司把重心轉回女性向題材（俗稱「女頻」）。業者期待，女性用戶的消費力較高，也有機會帶來新一波成長。