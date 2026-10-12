我是廣告 請繼續往下閱讀

選舉倒數46天，台北市長選舉白熱化，台北市長蔣萬安與對手沈伯洋雙方陣營今（12）日首度協商電視辯論會相關細節，會後蔣萬安陣營怒轟對手不斷對外喊話要辯論，協商卻無法確認日期，仍須帶回討論「臨陣脫逃」。對此沈伯洋競辦表示，對於辯論的態度一貫正面，越快越好，不用等到月底，下週10月24日就可以，不一定要週六，平日及週日也可以討論，對於蔣萬安接受交叉詰問給予肯定。雙方陣營今日針對電視辯論進行協商會議，沈伯洋競選辦公室發言人蔡一愷表示，雙方確認納入交叉詰問環節，而針對沈伯洋希望辦4場辯論，原本蔣市長態度不明，協商會中蔣陣營亦無法確認場次，會後蔣陣營代表媒體受訪時鬆口，會參與其他媒體合辦的第二場次辯論會，蔣市長從善如流。強調對於辯論的態度一貫正面，越快越好，不用等到月底，下週10月24日就可以，不一定要週六，平日及週日也可以討論。蔡一愷指出，今日雙方已聽取《TVBS》與《三立》對於辯論會規劃及程序的簡報，但會中辯論場次牽涉主題設定、議題安排及選舉時程規劃。會中在蔣萬安陣營尚未就場次數量給予明確答覆的情況下，雙方難以就整體安排形成共識，也無法進入後續細節的實質討論與決定。蔡一愷表示，雖然蔣市長今天下午仍強調「依照過去選舉慣例就是只參加一場電視辯論會」、「將以參加一場電視辯論的方向進行」；協商中，蔣市長陣營代表也未鬆口願意參與幾場次辯論。不過，會後蔣市長陣營接受媒體聯訪，表達將參加第二場由《中視》、《台視》、《民視》、《鏡電視》、《自由時報》5家媒體聯合邀請的辯論會。蔣市長陣營從善如流，將有助於後續辯論協商。蔡一愷表示，對於蔣市長陣營接受交叉詰問，沈伯洋陣營給予肯定，也期待透過雙方「你問我答」，讓市民清楚理解兩位參選人的政策主張，對於市政的願景越辯越明。