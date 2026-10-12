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中國外交部今（12）日突宣布制裁我國友邦巴拉圭資通科技部部長畢亞德及貝里斯外交、外貿、教育、文化、科學和技術部長豐塞卡。對此，我國外交部發聲明嚴厲譴責，內容荒謬至極，公然干涉他國主權及外交政策，迫使他國屈從其政治企圖，並破壞台灣與貝里斯及巴拉圭長久以來篤實緊密邦誼，心態可議、手段卑劣。外交部強調，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是國際公認事實及台海客觀現狀，中國對於台灣的外交關係無權置喙。台灣與貝里斯及巴拉圭等國家間互動交往，向來秉持平等互惠與尊重相互主權的原則，這是國際社會共識及基本準則。中國的脅迫打壓行徑只會凸顯其蠻橫無理，讓世界各國更加看清中國以霸權破壞國際秩序的意圖，也強化我國友邦堅定支持台灣的信念。外交部指出，台灣與貝里斯及巴拉圭長久以來的邦誼，透過各項裨益民生福祉的計畫日臻堅實，充分展現在政府高層及官員間彼此互信及頻密的往來互動，外交部將持續在「總合外交」及「榮邦計畫」的合作架構下，為兩國的國家發展與人民福祉而努力，尋求互利互惠的共榮發展，共同抵禦威權勢力的擴張，捍衛自由、民主、人權，並維護區域的和平、安定與繁榮。