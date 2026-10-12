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▲俄羅斯出身數學博士靠AI交易系統躋身英國十大富豪（圖／截自Financial News）

一名46歲的數學博士，靠著AI交易系統，一舉擠進英國前十大富豪。英國《星期日泰晤士報》公布的2026年英國富豪榜顯示，量化做市商XTX Markets創辦人Alex Gerko身家達160.06億英鎊（約新台幣6,700億元），排名第8，比去年多出72.61億英鎊（約新台幣306億元）。不過，這筆暴增的財富主要來自公司持股估值上升，並不是現金入袋。若把增加的金額平均到每一天，Gerko一天約增值1,989萬英鎊（約新台幣8.4億元），聽起來很驚人。但報導強調，這是公司股權估值上調的結果，不代表他每天都有這麼多現金收入。據報導，Gerko持有XTX約75%股權，公司沒有外部投資人，利潤由少數合夥人分配。XTX全公司只有約250名員工，內部沒有靠個人判斷下單的傳統交易員，每天的平均成交額卻高達2,500億美元（約新台幣7.9兆元）。Gerko出生於1979年的莫斯科，在莫斯科國立大學拿到數學博士，研究領域包括交換代數與同調維數，之後又在俄羅斯新經濟學院取得經濟學碩士。他2004年進入德意志銀行，負責股票與外匯的量化策略，2009年轉到GSA Capital主攻外匯交易，2015年自行創辦XTX。據報導，他自2006年起就在英國生活與工作，並已取得英國國籍。和很多只靠簡單線性模型、歷史統計的量化機構不同，XTX運行著數千套深度學習演算法，利用神經網路尋找複雜的價格規律，預測毫秒到數小時後的行情走向。背後的算力來自約2.5萬顆圖形處理器（GPU）。報導指出，XTX做外匯或股票做市時，不是只盯著單一商品的當下買賣盤，而是同時分析股票、外匯、大宗商品與加密貨幣等5萬多種金融商品的即時資料，從全球市場的龐大交叉數據中，找出極細微的「價格規律」。另據《金融時報》報導，XTX 2025年有23名核心量化分析師與開發人員，共同分得8.33億英鎊（約新台幣351億元）利潤，平均每人約3,600萬英鎊（約新台幣15億元），Gerko本人則拿下8.95億英鎊（約新台幣377億元）。目前XTX正在加碼AI與算力，預計今年啟用芬蘭規劃的5座資料中心中的第一座，整個計畫預估耗資超過10億美元（約新台幣318億元），第二座預計2027年啟用。報導還提到，Gerko多次登上英國「最大納稅人」名單，另外成立了Axiom Maths與AIMO Prize，投入數學教育與AI發展。