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專訪前親回留言 沈伯洋：真的現在就可以辯論

選舉倒數46天，台北市長選舉白熱化，台北市長蔣萬安與對手沈伯洋雙方陣營今（12）日首度協商電視辯論會相關細節，會後蔣萬安陣營怒轟對手不斷對外喊話要辯論，協商卻無法確認日期，仍須帶回討論「臨陣脫逃」。有網友嘲諷沈伯洋一出手就大烙賽「真丟臉！」對此沈伯洋在接受直播專訪前親自留言回應「欸不是，只是要確認有幾場，真的現在就可以」。對於雙方陣營協商破局，喬不定辯論場次與時間，有網友留言嘲諷沈伯洋一出手就大烙賽，派個沒授權的代表來談結果無法決定任何事情，「洋流大烙賽真丟臉！」「欸不是，我每次受訪都說現在就可以辯論」，沈伯洋晚間8時接受直播專訪前親回留言，自己每次受訪都說現在就可以辯論，如果可以的話，今天晚上也都沒有問題。沈伯洋表示，自己從8月講到現在，在節目上說日期都不是問題，只是要確認有幾場、主題怎麼分配而已，「不分配也沒關係啦，真的現在就可以」。