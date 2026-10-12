中華職棒中信兄弟今（12）日在季後挑戰賽G4以8：2擊退統一7-ELEVEn獅，最終以系列賽3勝2敗的成績驚險晉級台灣大賽，這是自2022年季後賽啟用新賽制以來，第2次打到G4「生死戰」才分出勝負。兄弟將在10月17日與味全龍展開7戰4勝制的台灣大賽，7場賽事皆在臺北大巨蛋進行，這也是中職37年以來，台灣大賽首度上演「龍象大戰」。
兄弟晉級台灣大賽 首度上演「龍象大戰」
兄弟在下半季奪得隊史第21座半季冠軍，在帶著保送1勝的優勢情況下，首戰以4：1擊退獅隊，取得2勝0敗的晉級絕對優勢，不料在G2、G3連續不敵獅隊，被逼出G4「生死戰」。今日兄弟靠著先發投手鄭浩均5.2局失1分好投以及打線有效串聯，以8：2擊退獅隊，成功晉級隊史第18次台灣大賽。
兄弟將在10月17日與味全龍展開7戰4勝制台灣大賽，這是過去37年來，龍、象首度在台灣大賽交鋒。特別的是，兩隊在台灣大賽都選擇將臺北大巨蛋當作主場，因此從G1至G7都會在大巨蛋舉行，若雙方一路激戰至G7，有望寫下中職台灣大賽票房歷史新高的紀錄。
龍隊對戰取得壓倒性優勢 全年戰績高達10場勝差
攤開兩隊今年對戰紀錄，上半季龍隊取得9勝3敗壓倒性的對戰優勢，下半季兄弟則與龍隊打出6勝6敗的成績，以全年戰績來看，龍隊取得15勝9敗的對戰優勢，雙方在全年戰績高達10場勝差。
龍隊投手群本季對兄弟打線24場比賽失掉73分（60責失分），僅被擊出6支全壘打，對戰防禦率2.50，被打擊率2成52。兄弟投手群對龍隊打者的數據較為弱勢，被擊出16支全壘打，24場比賽失掉94分（88責失分），對戰防禦率3.74，被打擊率2成51。
打擊方面，兄弟打線對龍隊投手群打擊率2成52、上壘率3成17、長打率3成08。龍隊打線則是繳出對戰打擊率2成51、上壘率3成14、長打率3成51的成績。
⚾中職37年台灣大賽賽程
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兄弟在下半季奪得隊史第21座半季冠軍，在帶著保送1勝的優勢情況下，首戰以4：1擊退獅隊，取得2勝0敗的晉級絕對優勢，不料在G2、G3連續不敵獅隊，被逼出G4「生死戰」。今日兄弟靠著先發投手鄭浩均5.2局失1分好投以及打線有效串聯，以8：2擊退獅隊，成功晉級隊史第18次台灣大賽。
兄弟將在10月17日與味全龍展開7戰4勝制台灣大賽，這是過去37年來，龍、象首度在台灣大賽交鋒。特別的是，兩隊在台灣大賽都選擇將臺北大巨蛋當作主場，因此從G1至G7都會在大巨蛋舉行，若雙方一路激戰至G7，有望寫下中職台灣大賽票房歷史新高的紀錄。
龍隊對戰取得壓倒性優勢 全年戰績高達10場勝差
攤開兩隊今年對戰紀錄，上半季龍隊取得9勝3敗壓倒性的對戰優勢，下半季兄弟則與龍隊打出6勝6敗的成績，以全年戰績來看，龍隊取得15勝9敗的對戰優勢，雙方在全年戰績高達10場勝差。
龍隊投手群本季對兄弟打線24場比賽失掉73分（60責失分），僅被擊出6支全壘打，對戰防禦率2.50，被打擊率2成52。兄弟投手群對龍隊打者的數據較為弱勢，被擊出16支全壘打，24場比賽失掉94分（88責失分），對戰防禦率3.74，被打擊率2成51。
打擊方面，兄弟打線對龍隊投手群打擊率2成52、上壘率3成17、長打率3成08。龍隊打線則是繳出對戰打擊率2成51、上壘率3成14、長打率3成51的成績。
⚾中職37年台灣大賽賽程
|場次
|日期
|時間
|對戰
|場地
|G1
|10月17日
|17：05
|中信兄弟 VS 味全龍
|大巨蛋
|G2
|10月18日
|17：05
|中信兄弟 VS 味全龍
|大巨蛋
|G3
|10月20日
|18：35
|味全龍 VS 中信兄弟
|大巨蛋
|G4
|10月21日
|18：35
|味全龍 VS 中信兄弟
|大巨蛋
|G5
|10月23日
|18：35
|中信兄弟 VS 味全龍
|大巨蛋
|G6
|10月24日
|17：05
|中信兄弟 VS 味全龍
|大巨蛋
|G7
|10月25日
|17：05
|中信兄弟 VS 味全龍
|大巨蛋