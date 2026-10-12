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⚾中職37年台灣大賽賽程

場次 日期 時間 對戰 場地 G1 10月17日 17：05 中信兄弟 VS 味全龍 大巨蛋 G2 10月18日 17：05 中信兄弟 VS 味全龍 大巨蛋 G3 10月20日 18：35 味全龍 VS 中信兄弟 大巨蛋 G4 10月21日 18：35 味全龍 VS 中信兄弟 大巨蛋 G5 10月23日 18：35 中信兄弟 VS 味全龍 大巨蛋 G6 10月24日 17：05 中信兄弟 VS 味全龍 大巨蛋 G7 10月25日 17：05 中信兄弟 VS 味全龍 大巨蛋

中華職棒中信兄弟今（12）日在季後挑戰賽G4以8：2擊退統一7-ELEVEn獅，最終以系列賽3勝2敗的成績驚險晉級台灣大賽，這是自2022年季後賽啟用新賽制以來，第2次打到G4「生死戰」才分出勝負。兄弟將在10月17日與味全龍展開7戰4勝制的台灣大賽，7場賽事皆在臺北大巨蛋進行，這也是中職37年以來，台灣大賽首度上演「龍象大戰」。兄弟在下半季奪得隊史第21座半季冠軍，在帶著保送1勝的優勢情況下，首戰以4：1擊退獅隊，取得2勝0敗的晉級絕對優勢，不料在G2、G3連續不敵獅隊，被逼出G4「生死戰」。今日兄弟靠著先發投手鄭浩均5.2局失1分好投以及打線有效串聯，以8：2擊退獅隊，成功晉級隊史第18次台灣大賽。兄弟將在10月17日與味全龍展開7戰4勝制台灣大賽，這是過去37年來，龍、象首度在台灣大賽交鋒。特別的是，兩隊在台灣大賽都選擇將臺北大巨蛋當作主場，因此從G1至G7都會在大巨蛋舉行，若雙方一路激戰至G7，有望寫下中職台灣大賽票房歷史新高的紀錄。攤開兩隊今年對戰紀錄，上半季龍隊取得9勝3敗壓倒性的對戰優勢，下半季兄弟則與龍隊打出6勝6敗的成績，以全年戰績來看，龍隊取得15勝9敗的對戰優勢，雙方在全年戰績高達10場勝差。龍隊投手群本季對兄弟打線24場比賽失掉73分（60責失分），僅被擊出6支全壘打，對戰防禦率2.50，被打擊率2成52。兄弟投手群對龍隊打者的數據較為弱勢，被擊出16支全壘打，24場比賽失掉94分（88責失分），對戰防禦率3.74，被打擊率2成51。打擊方面，兄弟打線對龍隊投手群打擊率2成52、上壘率3成17、長打率3成08。龍隊打線則是繳出對戰打擊率2成51、上壘率3成14、長打率3成51的成績。