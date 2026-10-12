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女中尉生前疑似遭霸凌！基層官兵：很多事情長官都知道

全案已進入司法調查！六軍團強調：絕不包庇

陸軍第六軍團日前傳出一名女中尉在新竹關西營區墜樓，經急救後，仍傷重不治。目前全案已進入司法調查，但近日有基層官兵提供錄音檔，爆料部隊中可能存在霸凌情事，但都被長官壓著。對此，陸軍六軍團透過聲明強調，已掌握相關人員的對話內容並列入本案法紀調查重點，亦將事證移送司法調查，深入調查背景原因及釐清相關事實。「如有涉法，絕不寬貸」。根據《TVBS》報導指出，長官曾對該名女中尉說「你不要屁話，做」、「你就只會嘴巴跟別人說我怎樣我怎樣，自己不做，自己不翻，自己不找，只會跟我說我沒教」等言語。當事人不僅曾傳訊息表達自己無法勝任文書官的工作，希望調整為連級單位。墜樓前，還曾與人事官通過電話，時間長達8分鐘。此外，女中尉曾到身心科就診，但藥物必須由單位輔導長保管，並按醫囑進行服藥，但最後發現只吃了兩顆，是否導致病情加重，也成了親友質疑重點。對此，基層官兵指出，很多事情長官都知道，但都被長官壓著。面對基層官兵的爆料，第六軍團表示，已掌握相關人員對話內容，並將對話內容納入本案法紀調查重點，亦將事證移送司法調查，深入調查背景原因及釐清相關事實。「如有涉法，絕不寬貸」。第六軍團強調，本對話雙方雖無長官部屬隸屬關係，內容是否涉及不當與違法，本部主動函送依法處理，絕不包庇或寬貸；如經查證屬實，將依法嚴予究責。六軍團強調，建立友善服役環境與避免使用情緒語言斥責僚屬，是重要課題也是持續努力的工作，希冀能凝聚向心，建立團結一致的部隊。