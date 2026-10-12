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狗狗不適應都市生活！2犬雙雙走失

▲狗狗不適應都市環境及籠養、繫鏈的生活，經常吠叫引發鄰居抗議。飼主父子為此在菜園內圍出一塊空地，沒想到2隻狗仍雙雙走失。（圖／新北動保處）

8月分別在新莊、板橋尋獲！靠晶片找到飼主

犬隻未妥善管理仍挨罰 寵物走失須於5日內申報

新北市板橋區日前發生犬隻走失事件。一名飼主多年前從動物之家認養2隻狗，原本將牠們飼養在山區，約3個月前才接回都市照顧。未料，狗狗不適應都市環境及籠養、繫鏈的生活，經常吠叫引發鄰居抗議。飼主父子為此在菜園內圍出一塊空地，沒想到2隻狗仍雙雙走失，讓父子倆焦急不已。所幸，2隻狗在8月分別於新莊、板橋被熱心民眾發現，並送交動物之家，動保處透過晶片資料聯繫飼主，讓牠們順利回家。雖然飼主很愛狗狗們，但仍因犬隻未妥善管理，仍將面臨3,000元以上、1萬5,000元以下罰鍰。新北市動保處表示，該名飼主多年前從動物之家認養2隻狗，原本在山區照料。約3個月前，考量照顧便利，飼主決定將愛犬接回都市生活。日前因工作需求必須前往花蓮，無法每天親自陪伴，只好請兒子前往板橋區的菜園，協助照顧狗狗的飲食。由於2隻狗過去習慣較寬闊的生活環境，對都市生活及籠養、繫鏈感到不適應，經常吠叫，引來附近鄰居抗議。為了兼顧鄰里關係與動物福利，飼主父子趕緊在菜園內圍出一小塊空地，讓狗狗活動。沒想到，某天前往餵食時，竟發現2隻狗都不見了，父子倆四處尋找，卻始終沒有下落。所幸，8月有熱心民眾陸續發現2隻狗在外遊蕩，其中一隻在新莊區被發現，另一隻則出現在板橋區，隨後都被通報並送交動物之家。動保處接獲通報後，透過寵物晶片及登記資料通知飼主。得知2隻愛犬都平安無事，飼主又驚又喜，隨即主動聯繫動保處，準備辦理領回手續。動保處提醒，寵物晶片就像毛寶貝的「身分證」，犬隻走失後若被民眾發現並送交動物之家，可透過晶片及寵物登記資料聯繫飼主。因此，飼主除了應完成寵物登記，也要確認電話、地址等聯絡資訊是否正確，若資料異動，應儘速更新。若因工作或外出等因素，需要將寵物託付親友照顧，也應事先確認飼養環境是否安全。尤其犬隻進入陌生環境時，可能因緊張而衝撞圍籬或脫逃，飼主應加強防範，避免類似事件發生。動保處指出，犬隻未妥善管理，違反《動物保護法》第20條規定，可處3,000元以上、1萬5,000元以下罰鍰。此外，依《寵物登記管理辦法》第7條規定，寵物遺失後，飼主應於遺失事實發生後5日內，向登記機構或透過「寵物登記管理資訊網」辦理遺失申報，以降低寵物走失後無法尋回的風險。