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▲高雄先鋒女足新援Flávia攻進加盟後重要進球，幫助球隊以3：0擊敗花蓮女足。（圖／高雄先鋒提供）

▲高雄先鋒男足濱琳太郎頭槌破門，最終球隊以1：1戰平新北航源。（圖／高雄先鋒提供）

國慶連假期間，高雄先鋒足球俱樂部在楠梓足球場連續舉辦女足、男足主場賽事，兩場比賽分別吸引446人與233人進場，合計近700名球迷觀戰，創下球隊近期主場進場人數新高。場上表現方面，高雄先鋒女足以3：0完勝花蓮女足，持續維持主場不敗；男足則以1：1戰平新北航源。高雄先鋒在國慶連假安排男女足接力登場，10月9日由女足率先在楠梓足球場迎戰花蓮女足，吸引446名球迷進場；10月11日男足主場對上新北航源，也有233人到場觀戰。兩場合計近700人進場，讓楠梓足球場在連假期間充滿主場應援氣氛。對高雄先鋒而言，這次雙主場不只是賽程安排上的連續主場，也展現球隊持續深耕在地、累積南部足球觀眾基礎的成果。男女足接連出賽，也讓球迷能在同一個連假看到俱樂部不同隊伍的競爭力。10月9日登場的高雄先鋒女足，面對花蓮女足展現高效率進攻。比賽第37分鐘，高雄先鋒從後場組織推進，梁凱柔觀察到前場空檔後送出精準長傳，找到新加盟的巴西前鋒Flávia。花蓮門將出擊發生失誤，Flávia把握機會挑射破門，幫助高雄先鋒取得1：0領先。僅1分鐘後，高雄先鋒再度擴大比分。花蓮女足開球後，高雄先鋒迅速完成前場搶斷，左後衛鄧珮霖隨即送出斜長傳，新援Aleksandra高速前插、成功反越位，帶球進入禁區後右腳勁射破門，將比分改寫為2：0。短短2分鐘內連進2球，也讓主場氣氛瞬間升溫。下半場第80分鐘，高雄先鋒再下一城。Kira從右路突破後挑傳禁區，張季蘭跟進右腳射門雖被花蓮門將程思瑜擋下，但她隨即以左腳補射破網，將比分鎖定在3：0。高雄先鋒女足最終以3球完勝花蓮女足，持續維持主場不敗紀錄。從比賽內容來看，新援Flávia、Aleksandra都完成進球，本土球員也在進攻串聯與第二波跟進上展現效率，顯示球隊攻擊端默契逐漸成形。10月11日，高雄先鋒男足同樣在楠梓足球場出賽，迎戰新北航源。比賽第31分鐘，高雄先鋒在中場成功反搶後快速轉換進攻，10號姜泰源送出貼地傳球至右路，19號楊翔宇接球後傳中，29號濱琳太郎在門前把握機會，以頭槌攻破對方球門，幫助高雄先鋒取得1：0領先。不過，新北航源在第51分鐘把握快速反擊機會，從左路突破後射門得分，將比分扳成1：1。雙方接下來持續尋求突破，但都未能再改寫比分，最終高雄先鋒男足與新北航源握手言和。