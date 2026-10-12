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台北市長選戰的電視辯論爭議持續延燒！今（12）日蔣萬安、沈伯洋兩陣營協商辯論相關細節，雙方在舉辦日期沒共識。蔣競辦轟沈伯洋臨陣脫逃，遭本人嗆「只是要確認幾場，真的現在就可以」。對此，蔣競辦再反擊，「完全不尊重主辦單位意見，10/31是兩個主辦單位在考量籌備時間等事宜後建議的辯論日期。」蔣萬安競辦發言人楊沛緰指出，今日協商會議中，主辦單位 TVBS 與三立電視明確向雙方陣營說明，籌備電視辯論至少需要15天，10月31日是最早可行的時間，也是主辦單位唯一建議的日期。沈陣營四位代表都在現場，雖然四人都沒有決策權、無法確認辯論日期，但至少清楚了解主辦單位對籌備期程的意見，會後貿然提出10月24日辯論的方案，實在令人匪夷所思，完全不尊重主辦單位的專業安排。楊沛緰痛批，沈團隊只顧著對外放話，根本無誠意正視協商的實際內容。說一套、做一套，對外大聲要求辯論，協商時卻拿不出誠意，事後再放話藐視協商內容；再由主將沈伯洋進入「無限叫陣模式」，只想政治操作。既然雙方都希望儘速辯論，蔣團隊以辯論為優先、調整市長行程，來促成首場辯論展現具體行動，期待沈伯洋團隊尊重主辦單位的專業安排，儘速確認辯論日期，讓首場辯論儘快定案。