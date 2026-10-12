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第61屆金鐘獎節目類、戲劇類頒獎典禮，將分別於本月23日、24日在台北流行音樂中心舉行。隨著典禮時間漸漸逼近，《NOWNEWS今日新聞》也為大家盤點歷代金鐘獎的出包事件，戲劇類男配角獎竟曾頒錯人，太保（張嘉年）的獎誤頒給張國柱，最後是以並列方式解決；謝盈萱在獲頒視后時，竟謝錯劇組當場爆粗口；除此之外，追憶已故藝人的橋段也曾爆出烏龍，竟將資深演員江長文照片，誤植為在世導演游天龍，重大疏失在當時引發大量批評。在2007年時，頒發戲劇類男配角獎時，因工作人員誤將製作好的揭曉信封搞混，將原本得獎者《鐵樹花開》太保的獎項，誤頒給了以《白色巨塔》入圍的張國柱。但在當下沒有任何人發現，過了幾天被媒體揭露真正得獎人後，官方才緊急召回評審核對，最後決定以雙人並列男配角獎項的方式，各自頒發獎金，這也成為金鐘獎史上最扯的頒錯事件。謝盈萱在2022年以兩部劇雙料入圍視后，最終以《四樓的天堂》奪下女主角獎的寶座，但不料她上台致詞時，竟搞錯向另一部作品《俗女養成記2》道謝，講到一半發現謝錯劇組後，讓她超慌張當場失聲驚呼，還直接用英文飆出髒話，真性情反應讓現場忍不住爆笑。頒獎人鍾欣凌則走到謝盈萱身旁幫她解圍，亮出得獎名單是寫《四樓的天堂》，還笑說是「今晚金鐘最高潮」。而在2023年追憶已故影視人的橋段中，竟然將已故資深演員江長文的照片，誤植為仍在世的導演游天龍，瞬間引爆網友痛批，指責這個錯誤會嚇到很多當事人親友，對雙方也都非常不尊重。而對此，承辦典禮的三立電視台也承認錯誤，並於凌晨重播時更改畫面，還透露文化部與三立都已跟當事人妻子聯絡，親自致歉。